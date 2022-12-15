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Aleyna Tilki açıkladı: Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim

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Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, geçmiş konserlerinden bir görüntü paylaşarak hastalığını açıkladı.
Aleyna Tilki açıkladı: Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim

‘Sen Olsan Bari’, ‘Yalnız Çiçek’, ‘Cevapsız Çınlama’ gibi şarkılarıyla tanınan 22 yaşındaki Aleyna Tilki, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla ilgili adından sıkça söz ettiriyor.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aleyna Tilki, ses tellerinin yırtıldığını ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğini açıkladı.

“SES TELLERİM YIRTILMIŞ”

Aleyna Tilki, “Son zamanlarda geçirdiğim zor zamanlardan dolayı ses tellerim yırtılmış ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğim. Yeniden şarkı söyleyene kadar performansımı izleyip sesimin değerini tekrar tekrar anlıyorum” dedi.

Yaptığı açıklamaya devam eden Tilki, “Sahnelerimi elimden alan kimseye de hakkımı helal etmiyorum. Kalktığımda çocuk halimden çok daha güçlü kalkacağımı bilip şimdiden telaşınızı ve korkularınızı saklayacak bir maske edinin” ifadelerini kullandı.

Şarkıcının hastalığı ise hayranlarını endişelendirdi.

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