Ali Koç: T.C. vatandaşı olarak utanıyorum

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maç öncesinde sarı-lacivertli taraftarların deplasman tribününe alınmaması kararı sonrası sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, FB TV’de açıklamalarda bulundu. Koç, “Kayserispor Başkanı’nın bu duruma zorlandığını konuşmamızda anladım” derken, yargıya güvenmelerine rağmen verilen son kararın saçma bir kılıfa uydurulduğunu belirtti.

Gündem Özel programında kulübün gündemi ve Kayserispor’un Fenerbahçe taraftarının ‘Hükümet istifa’ tezahüratı nedeniyle yaptığı taraftar yasağının kabul edilmesini yorumlayan Koç’un sözleri şöyle;

“HESAP SORULACAĞI GÜN GELECEKTİR…”

“Böylesi bir depreme ne Türkiye, ne de başka bir ülkenin hazırlıklı olacağını düşünüyorum. Kaybımız çok. Söylenenlerden çok daha fazla kaybımız olduğunu düşünüyorum. Bu kez toparlanmak, normale dönmek uzun sürecek. Devlet, millet, hükümet, muhalefet, STK’lar… El ele, omuz omuza olmalıyız. Birbirimize en çok ihtiyacımız olan dönem. Suçlu gösterme günü değil. Bunların hesabının sorulacağı gün gelecektir ama bugün, o gün değil.”

“Kayserispor Kulübü’nün açıklamasını güzel cümlelerle süslemişler. Bunu Kayserispor mu yazdı, yoksa başkası mı yazdı bilemiyorum…”

“Bize bir bilgi tebliğ etmemişlerdi ama Kayserispor’a 1 gece evvel bilgi gitmişti. Sonraki gün 18.00 gibi açıklama yaptılar. Her şeye rağmen çok hızlıca hukuk yoluna başvurduk. Hakkımızı aradık. Mahkeme hemen karar verdi. Ardından 1 gün savunma izni verdi. Valilik de savunma yaptı. Savunmayı yapan Kayserispor değil, Kayseri Valiliği…”

“TC VATANDAŞI OLARAK UTANIYORUM”

“Sonuçta bugün Kayseri Valiliği’nin yaptığı başvuru ve savunma sonrası karar yine değişti. Bunun hukuki bir karar olmadığını üniversite 1. sınıf öğrencisi bile anlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak utanıyorum. Hukuk bu ya! Son derece ciddi bir konu. Kayseri Valiliği nasıl böyle bir savunma yapabilir, akıllara ziyan bir olay.”

“KARDEŞİ KARDEŞE KIRDIRACAKLAR”

“Yıllardır yaşadıklarımız ortada. Bu yaşadığımız olay bardağı taşıran son damla oldu. Cumartesi günü oynanan maçta bazı protesto ve tezahüratlar oldu. Orada zaten biz ve yönetim saldırıya uğradık. Devlete karşıymışız gibi. Beşiktaş maçına gittik. Maç oynanırken bazı tweet’ler atıldı ve infial oluştu. Böyle bir ortamda paylaşılan o mesajlar işi çok sakat yere götürebilir. Yarın bir gün kardeşi kardeşe kırdıracağı yere gidiyor. Birkaç kulüp başkanı beni aradı. Kulüpler Birliği olarak açıklama yapmak istediler. Ben de Kulüpler Birliği Başkanı olarak görevimi yapmak. Bazı kulüpler kendileri de açıklama yaptı ve bu açıklamalar son derece siyasi açıklamalardı.”

“KİME NE DERS VERMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ?”

“Salı günü dedikodular geldi kulağımıza. Hemen Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’yı aradım. Anlatacağım olaylar, Berna Gözbaşı olsa, yaşanmazdı. Başkana bu iddiaları sordum. Bu kararın yanlış olduğunu söyledi ve ‘Dün gece bize bilgi geldi’ dedi. Bu karar ortak alınmalıdır. Başkan ile konuştuktan sonra ‘Bu yanlıştan dönülmesi için gereken kişilere ulaşalım’ dedik. Çıkan tek şey ‘Böyle bağırıyorsanız, biz de sizi cezalandırıyoruz’ demek. Ne yapacaksınız? Her maç stadı, sahayı mı kapatacaksınız. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Kime ne ders vermeye çalışıyorsunuz?”

“KAYSERİSPOR BAŞKANI DA MECBUR KALMIŞ”

“Bu karar Kayserispor’un tek başına yaptığı başvuruyla alınacak bir karar değil. Başkan zaten belli ki mecbur kalmış bu duruma. O da konuşmalarından ‘Anla’ der gibi konuştu. Bizim Kayserispor ile hiçbir sıkıntımız yok. Taraftar ve camia olarak iyi ilişkimiz vardı. Bu kararın adını koyamıyorsun. Baktım başkan da bir şey diyemiyor, kem küm cevaplar… Sonra biz derhal yürütmeyi durdurmak için başvurduk. Mahkeme de çabuk hareket etti. Niye bir vatandaş olarak utandığımı anlatıyım. Savunması savunma değil. Türkçesi Türkçe değil. Dinleyenlerden de özür diliyorum. Bu anlatılan Türkçe, Türkçe değil. Ne noktası var, ne virgülü var…”

“KILIFINA UYDURMAYA ÇALIŞMIŞLAR”

“Adam diyor ki, ‘Maçlar şifresiz, evden izleyin.’ O kadar spor zihniyetinden uzak. Kayseri’de birçok Fenerbahçeli’nin senede bir kere takımını izlemenin keyfini bilmiyorlar. Kılıfına uydurmaya çalışmışlar. Çıkan mahkeme kararı, tepeden gelen kararla alınmış bir yanlışın, bir an önce kılıfına uydurulma çabası.”

“110 tweet’in sadece 6’sı yasak kararı öncesi atılmış. İnfial yaratacaklar dedikleri tweet’leri bir de belgeye koymuşlar. Karardan sonra atılan 6 tweet’in de hiçbir güvenlik riski oluşturacak ifadesi yok. 110 tweet’in hepsi normal insan. Troll koymamışlar (Gülerek) Güvenlik sorunu yaratacakları tweet’ler arasında sadece 23 kişi Fenerbahçeli… Bu 110 kişinin maça geleceği ne malum? Neresinden tutarsanız tutun çelişkilerle dolu bir karar. Biz Ankara’ya gidip bir üst mahkemeye başvuracağız. Artık yarına yetişmeyecek karar. Kayserispor Başkanı da çok rahatsız durumdan. Herkes başka şeyler söylüyor. İhale Kayserispor’a kaldı. Ya da Kayserispor bunu istedi belki de bize doğru söylemiyor.”

“HALKIN İRADESİNİN ÖNÜNE KİMSE GEÇEMEZ”

“Polisiye tedbirlerle halkın iradesinin önüne kimse geçemez. 6222’den Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarına işlem yapmaya başlamışlar. Sayı şu anda çok az, 30 taraftara işlem yapılmış. Taraftarlarımıza da çağrı yaptık. Hukuki olarak yanlarında olacağız isterlerse…”

“BEN BUNU KİMİN YAPTIRDIĞINI BİLİYORUM”

“Fenerbahçe olarak son derece kızgınız. Bu iş bilerek ve isteyerek çıkmaza götürülüyor. Troller, bazı köşe yazarları bizi vatan haini gibi pozisyonluyorlar. Fenerbahçe, söz konu devlet ve milletse neler yaptığı ortadadır. FETÖ ile mücadele ederken iyiydik de, taraftarlar istifa dedi diye mi kötü olduk? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Kaos mu çıkartmaya çalışıyorsunuz? Ne oldu yani 2 slogan atıldı diye… Beşiktaş maçında tezahürat yapıldığında polis araya girip gözümün önünde adamı aldı. Ben de istemiyorum siyasi tezahürat ama küfür ve hakaret yoksa ona ben karışamam. Mesut Yılmaz’a da zamanında olmuştu burada. Fenerbahçe bir anda hükümete mi karşı oluyor? Fenerbahçe Cumhuriyet’tir. Fenerbahçe tribünlerinde birçok düşüncede insan vardır. Galatasaray’ı, Beşiktaş’ı hepsinde vardır farklı farklı insanlar. Din, ırk, dil, inanmayan inanan… Ben bunu kimin yaptırdığını çok iyi biliyorum. Hesabını soracağız. Belki de bu Cumhurbaşkanımıza yapılmış bir kötülük. Taraftar yasağının hiçbir dayanağı yoktur. Ne yapacağız biz? Fenerbahçe taraftarının ağzına fermuar mı dikeceğiz?”

“KALICI OLAN DEVLETTİR, HÜKÜMETLER GELİR GİDERLER”

“Hakaret ve küfür olmadığı süre ben saygı duymak zorundayım. Hükümet lehine tezahürat olsaydı 6222 yine işlem yapılacak mı? Hükümet ile devlet kavramlarını ayıralım artık. Size öğretmediler mi yurttaşlık derslerinde, hükümet ve devlet nedir diye? Kalıcı olan devlettir. Hükümetler gelir giderler… Siz nasıl Fenerbahçe’yi vatan haini konumuna getirirseniz getirin.”

“4 BAKAN SELFIE ÇEKİNCE SİYASET OLMUYOR MU?”

“Bir takım şampiyon olduğunda 4 bakan çıkıp fotoğraf çektirince siyaset olmuyor mu? Bir bakan çıkıp inşallah x takım şampiyon olur deyince siyaset olmuyor mu? Sizin yaptığınız kışkırtma… Yapmayın böyle! Çok daha önemli dertlerimiz varken, futbol paydaşları yeni sayfa açmışken, omuz omuza verdiğimiz günlerde yaptığınız çok yanlış. Bütün taraftarlara, diğer kulüplere sesleniyorum. Bugün bize, yarın size olur. Kayserispor ile derdimiz yok. Bunu size kim yaptırdı?”

“BİZİ CEZALANDIRARAK…”

“Bazı kulüplerin, bizim taraftarlarımız hakkında ettiği laflar… Zillet falan… Sizsiniz siyaset yapan. Taraftarları, bizim yönettiğimizi düşünüyorsanız, bizi töhmet altında bırakıyorsunuz. Biz siyasetin parçası olmak istemiyoruz. Neden bize bunu yapıyorsunuz? Bizi cezalandırarak bizi yola sokamazsınız! Biraz bizim tarihimize bakın. Bana göre ‘Yönetim istifa’ ile ‘Hükümet istifa’ arasında hiçbir fark yok. Hükümet için boynu kıldan ince olan vardır, karşı olan vardır.”

“Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti var, Kayseri’ye gidecek 1.600 kişi yaratacak, öyle mi? Bu kudretli devlete bu haksızlık!” Koskoca adamlar bir öyle diyor, bir böyle diyor. Dediklerine kendilerinin bile inanmamaları. Yazık, hakikatten yazık.”

“TARAFTARDAN ÖZÜR DİLİYORUM”

“Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Hukuka inandık, denedik ama beceremedik. Özür diliyorum. Taraftarlarımızdan yalvarıyorum. Provakasyona gelmeyin ve sadece takımınızı destekleyin. Belki bilerek isteyerek bizi bir konuma itmeye çalışıyorlar. Son derece zor bir deplasmanda bizi yalnız bırakmaya çalıştılar. Adana’da neler oldu gördünüz, Sivas’ta rakibin maçını gördünüz. Şu anda işin rekabet tarafı benim üzerinde en az durmak istediğimiz konu.”