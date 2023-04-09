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Alkollü Şahıslar Kavga Çıkardı! Ağır Yaralılar Var

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Alkollü Şahıslar Kavga Çıkardı! Ağır Yaralılar Var

09.04.2023 tarihinde, saat 01:15 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerindeki bir işletmenin park alanı içerisinde, K.D.(E-25), A.T.(E-63) ve H.A.(E-26) alkollü içki tesiri altında oldukları bir sırada, aralarında çıkan tartışma neticesinde, Kadreddin KOÇ ve Yavuz Buğra TÜKEN’in vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle adı edilenleri ciddi şekilde darp etmiştir.

Olay sırasında aldıkları darbeler sonucu ağır yaralanan Kadreddin KOÇ, beyin kanaması teşhisi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Beyin Cerrahisi Servisinde, Yavuz Buğra TÜKEN ise burun ve kaburga kemikleri kırığı teşhisi ile Girne Dr. Akçiçek Hastanesi Cerrahi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma kapsamında K.D.(E-25), A.T.(E-63) ve H.A.(E-26) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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