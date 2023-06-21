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Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

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Alsancak ve Girne'de iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda araç sürücülerinin alkollü olduğu tespit edildi. İki sürücü tutuklandı.
Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

Polisin kazalarla ilgili açıklaması şöyle:

 20.06.2023 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Alsancak’ta Çağatay Özbirim Caddesi üzerinde, Erdal AVŞAR (E-45) 185 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki TRS 644 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun batısında bulunan toprak banket içerisindeki elektrik direğine çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Sanık Erdal AVŞAR tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

23 Yaşındaki genç 192 promil alkollü çıktı
 
21.06.2023 tarihinde, saat 04:30 sıralarında, Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde, Doğukan KOÇ (E-23) 192 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PM 426 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjün bordür taşlarına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Doğukan KOÇ tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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