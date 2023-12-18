Alkollü Sürücünün Kaza Yaptığı Gazimağusa'da Yaralılar Hastanede Gözetim Altında

18 Aralık 2023 tarihinde Gazimağusa'da Meydana Gelen Trafik Kazasında Alkollü Sürücü: Yaralılar Hastanede Müşahede Altında, Soruşturma Sürüyor"
Gazimağusa'da Uluçam Yolu Sokak üzerinde gerçekleşen trafik kazasında, saat 01:00 sıralarında Abdullah Çağatay ÖZSOY (E-25) idaresindeki HC 353 plakalı salon araç, 137 miligram alkollü içki tesiri altında güney istikametine doğru seyir halindeyken Demet Sokak yol kavşağına yaklaştığında dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun sonunda bulunan elektrik trafosuna ait binanın duvarına çarptı.
Kaza sonucunda araç sürücüsü Abdullah Çağatay ÖZSOY ve araçtaki yolcular Şebnem Selen GÜVEN (K-26) ile Dilay TORUN (K-23) Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar ve Acil Servis'te müşahede altına alındılar. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir, alkollü sürücü tutuklanmıştır. Yaralıların sağlık durumları ise yakından takip edilmektedir
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