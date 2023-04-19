Alman gazetecilik ve sanat örgütlerinden ChatGPT uyarısı

Almanya’da 140 bini aşkın sanatçı, gazeteci ve yazarın bağlı olduğu 42 kurum ve sendika, ChatGPT ve diğer yapay zeka uygulamalarıyla ilgili Avrupa Birliği’ne ve Avrupa Parlamentosu milletvekillerine mektup gönderdi.

Almanya'da binlerce sanatçı, gazeteci ve yazarı temsil eden örgüt ve sendikalar, yapay zeka uygulaması ChatGPT'ye dair kuralların sertleştirilmesi çağrısı yaptı.

Almanya'da 140 bini aşkın sanatçı ve yazarın bağlı olduğu 42 kurum ve sendika, ChatGPT'nin telif kurallarını tehdit etiğini belirtti. Avrupa Birliği'ne ve Avrupa Parlamentosu milletvekillerine gönderilen mektuba, Alman fotoğrafçı, tasarımcı, gazeteci ve yazarları temsil eden yaratıcı sektör sendikaları imza attı.

Mektupta, ChatGPT'nin insan düşüncelerini taklit edip metin ve görsel üretebildiği, yapay zekayla üretilen içeriklerin güvenilirliği ve şeffaflığının denetlenmesi gerektiği belirtildi. Telif hakalrıyla ilgili endişelere de dikkat çekilen mektupta, yanlış uygulamaların geri dönülemez zarara yol açacağı uyarısı yer aldı.

Avrupa Komisyonu da bir süredir yapay zeka kurallarıyla ilgili bir tasarı üzerinde çalışıyor. Bazı uzmanlar, yapay zeka içeriklerinin yanlış bilgi ve dezenformasyonun yayılmasına yol açabileceğini belirtiyor.