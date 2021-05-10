Alman parlamentosu, gece kulüplerinin "kültürel varlık" ilan edilmesini talep etti

Kültürel varlık olarak korumaya alınacak eğlence mekanları arasında pandemi döneminde sanat galerisine dönüşerek ayakta kalan Berlin'deki dünyaca ünlü gece kulübü Berghain da var.

Almanya parlamentosu hükümetten gece kulüpleri ve canlı müzik çalınan mekânları 'kültürel varlık' ilan edilmesini talep etti. Yıllık 1.1 milyar euro ciroya sahip gece kulüplerin olan gece kulüplerinin kapanmasını ve inşaat-emlak sektörünün eline düşmeni önlemek.

Koronavirüs pandemisi önlemleri nedeniyle Mart 2020'den beri eğlence mekanlarının kapalı olduğu Almanya'da gece kulüplerini hayatta tutmaya yönelik adımlara bir yenisi eklendi. Alman parlamentosu gece kulüpleri ve canlı müzik çalınan mekânları 'kültürel varlık' ilan etmek için harekete geçti.



Kültürel varlık olarak korumaya alınacak eğlence mekanları arasında pandemi döneminde sanat galerisine dönüşerek ayakta kalan Berlin'deki dünyaca ünlü gece kulübü Berghain da var.

Yasa değişikliği eylül ayına kadar yapılacak

Sputnik'in haberine göre; hem bulundukları şehrin toplumsal dokusu açısından önem arz eden hem de turistleri çeken cazibe merkezleri olan gece kulüplerinin kapanıp inşaat-emlak sektörünün eline düşmemesi için müze ve sanat galerisi gibi kültürel varlık statüsü verilmesi formülüne gidildi.

Bu mekanların yerlerinden edilmesinin önüne geçmek için federal parlamentonun inşaat, konut, kentleşme ve topluluklardan sorumlu komisyonu, gece kulüplerinin 'kültürel amaçlı mekanlar olarak yeniden sınıflandırılması' önergesini çevredeki konutları 'gürültüden korumaya' yönelik bir madde eşliğinde oybirliğiyle kabul etti.



Angela Merkel'in başbakanlığındaki Hıristiyan Demokrat - Sosyal Demokrat hükümetinin 26 Eylül 2021 genel seçimine dek bunun yasalaşmasını sağlaması bekleniyor.