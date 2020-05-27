Almanya Başbakanı Merkel: Salgının daha başındayız

Almanya Başbakanı Angela Merkel, “Salgının hâlâ başlangıcındayız” dedi. “Virüsün ne kadar hızlı yayıldığını görüyoruz” diyen Merkel, dikkatli olma uyarısında bulundu.

Almanya’da korona virüsü kaynaklı vaka sayısında düşüş olmasına rağmen salgının henüz bitmediğini söyleyen Merkel, salgında kontrol sağlandığını ve vatandaşlara teşekkür ettiğini dile getirdi. Başbakan Merkel, sosyal mesafe kurallarına uymak ve maske takmak gibi önlemlere hala ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

Reuters ajansının bir hükümet kaynağına dayandırdığı haberinde aynı zamanda 15 Haziran’dan itibaren Avrupa Birliği’ne üye 26 ülke dışında İngiltere, İzlanda, Norveç ve İsviçre’ye seyahat kısıtlamalarıın 15 Haziran’dan itibaren hafifletilebileceği aktarıldı.