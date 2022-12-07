Almanya şokta: Darbeci Prens gözaltına alındı

Almanya'da mevcut siyasi ve anayasal sistemi devirip yeni bir "sistem kurma" çalışmaları yapan Reichsbürger (aşırı sağcı, sözde imparatorluk yanlıları) adlı gruba eş zamanlı baskın düzenlendi.

Almanya ve Avusturya bugün peş peşe gelen polis baskınlarıyla adeta neye uğradığını şaşırdı… Almanya’da mevcut siyasi ve anayasal sistemi devirip yeni bir “sistem kurma” çalışmaları yapan Reichsbürger (aşırı sağcı, sözde imparatorluk yanlıları) adlı gruba eş zamanlı baskın düzenlendi.

Biri prens, biri hakim, bir rütbeli asker 25 aşırı sağcı gözaltına alındı, 52 kişi hakkında işlem yapıldı.

Başkent Berlin, Bavyera- Hessen – Baden Württemberg- Saksonya – Asagi Saksonya ile Thüringen eyaleti ve Avusturya‘da 137 yere baskın düzenlendi.

Binlerce polisin katıldığı operasyonda gözaltına alınan isimlerden biri de Prens 13’üncü Heinrich P. R. oldu. İngiliz haber ajansı Reuters, yaka paça gözaltına alınarak kelepçelenen Prens’in de darbeci grup içerisinde olduğunu duyurdu.

Sabah 06.00’daki baskında eski AfD partisi milletvekili ve kadın hakim Birgit M. (58) gözaltına alındı. Üç dakika sonra diğer adreslere eşzamanlı baskınlar düzenlendi.

BAKANDAN AÇIKLAMA GELDİ

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Almanya’da gerçekleşen operasyonu överken, “Burada iki organizasyonel yapı bulduk. Bunlardan birincisi konsey diğeri ise silahlı örgüt. Bunlar bize bu terör örgütünün ne kadar tehlikeli olduğunu gösterdi. Anayasa devleti güçlü. Bütün gücümüzle demokrasinin düşmanlarına karşı güçlü durmalıyız” ifadesini kullandı.



BİR DE HÜKÜMET KURMUŞLAR

Grubun etkili bir isminin Hessen eyaletinde olduğu açıklandı. “Rat- Meclis” şeklinde örgütlenen aşırı sağcı grubun, bir kabine kurduğu, adalet, dışişleri ve sağlık bakanlıkları kurduğu açıklandı.

Alman Federal Başsavcılığı, “Grubun Almanya‘daki mevcut sistemi yıkıp kendi amaçları doğrultusunda yeni bir yönetim sistemi kurmayı amaçladığını“ duyurdu.

Örgütün ayrıca, askeri bir kol planladığını ve bunlarla bölge bölge, ülkenin kontrol altına alınacağı, gerekirse silah kullanılmamasının da meşru olduğuna kararlaştırıldığı belirtildi.

ALMAN ORDUSUNDAKİ ÖRGÜT ÜYESİ

Calw kentinde gözaltına alınan askerin özel KSK timinden olduğu açıklanırken, darbenin silahlı askeri ayağını organize ettiği sanılıyor.

Alman imparatorluğu hayalini kuran “Reichsbürger” adli grubun, darbe başarılı olursa yeni düzene geçecekleri, prenslikler ve monarşinin kurulmasını sağlayacakları belirtildi.

ETKİLİ ALMANLARLA TEMAS

Grubun etkin isimlerle temasta olduğu, ayrıca çok sayıda eski asker üyelerinin bulunduğu belirtildi.

Alman İmparatorluğu'nu örnek alan aşırı sağcı grubun üyeleri, modern Alman devletini tanımıyor.

Operasyon hazırlıklarının aylar önce başladığı belirtilirken, siyasilerden peş peşe açıklamalar geliyor.

ANAYASAL KURUMLARA SİLAHLI SALDIRI

Alman Federal Adalet Bakanı Marco Buschmann yaptığı açıklamada, bu sabahtan beri büyük bir terörle mücadele operasyonu düzenlendiğini belirterek, federal savcının bir terör ağını soruşturduğunu ifade etti.

Buschmann, “Anayasal kurumlara silahlı bir saldırı planlandığına dair bir şüphe var” ifadesini kullandı.