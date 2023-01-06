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Almanya, Ukrayna'ya 40 adet Marder tipi zırhlı muharebe aracı verecek

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Almanya'nın Ukrayna'ya yaklaşık 40 adet Marder tipi zırhlı muharebe araç göndereceğini ve bunun için gerekli olan askeri eğitimlerin bu ülkede verileceği açıklandı.
Almanya, Ukrayna'ya 40 adet Marder tipi zırhlı muharebe aracı verecek

Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, "Ukrayna'ya bir tabur yani yaklaşık 40 kadar Marder tipi zırhlı muharebe aracı gönderilecek. Bu araçların kullanımı için gereken 8 haftalık eğitimler ülkemizde verilecek" dedi.

Hebestreit, Marderlerin mart sonuna kadar teslim edilmesinin planlandığını vurguladı.

Alman sözcü, bir adet Patriot uçaksavar füze bataryası için gerekli olan eğitimlerin Almanya'da verileceğini belirtti ancak Patriot'un ne zaman ve hangi ülke aracılığıyla gönderileceği konusunda değerlendirme yapmaktan kaçındı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve ABD Başkanı Joe Biden, dün yaptıkları ortak yazılı açıklamayla, Ukrayna'ya zırhlı muharebe araçları ve Patriot gönderme kararı aldıklarını bildirmişlerdi.

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