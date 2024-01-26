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Almanya'da 2 binden fazla kişi kilise personeli tarafından cinsel istismara uğradı

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Raporun yazarları en az 3.500 kişinin cinsel istismarda bulunduğunu tahmin ediyor ve bu rakamların sadece "buzdağının görünen kısmı" olduğunu söylüyor.
Almanya'da 2 binden fazla kişi kilise personeli tarafından cinsel istismara uğradı

Bağımsız bir kuruluşun raporuna göre Almanya Protestan Kilisesi için çalışan en az bin 259 personel, 2 binden fazla kişiye cinsel istismarda bulundu.

Bulgular, bölgesel kiliselerden ve sosyal yardım kuruluşu Diakonie'den alınan belge ve kayıtların incelenmesinden elde edildi.

Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre, raporun yazarları gerçek fail sayısının çok daha yüksek olabileceğini tahmin ediyor.

Almanya'daki Protestan Kilisesi'nde cinsel şiddet üzerine yapılan araştırmayı yöneten Hannover Üniversitesi'nden Martin Wazlawik, açıklanan rakamları "buzdağının görünen kısmı" olarak nitelendirdi.

Protestan Kilisesi bu çalışmayı 2020 yılında başlatmış ve finansmanı için 3,6 milyon euro ayırmıştı.

Amaç, kilisenin şiddete ve gücün kötüye kullanılmasına neden olan iç yapıyı analiz etmekti.

Almanya'da 20 bölgesel kilise aracılığıyla 19,2 milyon Protestan Hristiyanı temsil eden EKD, Hannover'deki çalışmanın sunumu sırasında mağdurlara üzüntülerini dile getirdi.

Almanya Protestan Kilisesi Konseyi (EKD) Başkanı Hamburg Piskoposu Kirsten Fehrs mağdurlardan özür diledi.

"Bir kurum olarak biz de sayısız insana karşı sayısız suç işledik" diyen Fehrs, araştırmanın ortaya koyduğu genel tablo karşısında "derin bir şok" yaşadığını sözlerine ekledi.

2018 yılında yayınlanan bir rapor da Almanya'daki Katolik Kilisesi'ne bağlı din adamlarının cinsel istismar kayıtlarını ortaya koymuştu.

O yıl hazırlanan rapor, 1946 ile 2014 yılları arasında en az 3.677 kişinin Katolik din adamlarının istismarına maruz kaldığını, mağdurların yarısından fazlasının 13 yaşında ya da daha küçük olduğunu ve neredeyse üçte birinin sunak çocuğu olarak görev yaptığını ortaya koymuştu.

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