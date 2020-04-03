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Almanya'da genelevler kapandı, sokakta mahsur kalan hayat kadınları devlet desteğine başvuruyor

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Almanya'da genelevler kapandı, sokakta mahsur kalan hayat kadınları devlet desteğine başvuruyor
Almanya'da genelevler kapandı, sokakta mahsur kalan hayat kadınları devlet desteğine başvuruyor

Almanya'da çalışan doğu Avrupalı binlerce hayat kadını koronavirüs salgını nedeniyle karantina önlemleri alan ülkede hem mahsur hem sokakta kaldı.

Gece kulüpleri, restoranlar ve barların yanı sıra genelevleri de kapatan Alman hükümeti çok sayıda seks işçisinin evsiz kalmasına neden oldu.

Farklı ülkelerden Almanya'ya gelen hayat kadınları burada resmi statüsü olan genelevlerde hem çalışıyor hem de konaklıyordu.

Reuters'da yer alan habere göre hayat kadınları bu yerlere günlük ortalama 90 euro civarı bir para ödüyor. Ne var ki, genelevlerin kapatılmasıyla hayat kadınları hem gelirlerinden hem de kalacak yerlerinden oldular.

Ülkelerin aldığı sınır tedbirleri nedeniyle de seyahat edemeyen kadınlar sokaklarda kalmaya başladı.

Hayat kadınlığının son 20 yıldır yasal olması ve vergisini ödeyen seks işçilerinin de bazı haklara sahip olması Avrupa'da bu işi yapan çok sayıda kadını Almanya'ya çekti.

Ülkede serbest meslek sahibi (freelancer) olarak kabul edilen hayat kadınlarının da teoride hükümetin oluşturduğu fondan finansal destek alma hakkı bulunuyor. Ancak böyle bir durum ilk kez yaşandığı için henüz başvurulara ne cevap verildiği bilinmiyor.

Hayat kadını: Bu bir felaket oldu

Bochum şehrinde çalışan Nicole rumuzlu Polonyalı bir seks işçisi gelişmelerin kendisi için bir felaket olduğunu ifade ederek şunları söylüyor:

"Mart ayının ortasından bu yana hiçbir gelirim yok. Kalacak hiçbir yerim yok. Bazen genelevin menejeri ile kalıyorum. Vergilerimin karşılığında işsizlik maaşı alabilmeyi diliyorum. Umarım başvurduğum kurumdan olumlu yanıt alırım. Eğer bu olursa o zaman bir apartman dairesine taşınacağım."

Nicole gibi vergi ödeyen çok sayıda hayat kadının böyle bir hakka sahip olduklarından haberleri olmadığı düşünülüyor. Bu nedenle gerekli başvuruları yapmayan bu kadınlar çareyi yasal olmayan şekillerde çalışmakta buluyor ve bu da virüsün yayılma riskini arttırıyor.

Yüzde 80'i yabancı ülkelerden geliyor

Erotik Hizmet Sağlayıcıları Birliği yetkilisi Susanne Bleier Wilp, Almanya'da 100 bin ila 200 bin hayat kadını olduğunu belirtiyor. Bu kadınların yüzde 80'inin yabancı ülkelerden geldiğini anlatan Wilp Bulgaristan, Romanya, Polonya ve Ukrayna'nın başı çektiğini aktararak şunları kaydediyor:

"Pek çoğu ülkesine dönebildi aslında. Yüzde 4'e yakını evsiz barksız kaldı ki bu da yine binlerce kişi demek. Buraya biraz para kazanmak dışında hiçbir beklentisi olmadan gelen insanlar bunlar. Aralarında az sayıda şanslı olanlar kapalı genelevlerde kalmaya devam ediyor. Diğerleri ise evsiz durumda.

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