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Almanya'nın ilk kadın imamı: Camilere yabancı ülkelerin desteği kesilsin

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"Radikal İslam'ı besliyorlar"
Almanya'nın ilk kadın imamı: Camilere yabancı ülkelerin desteği kesilsin

BBC Türkçe

Almanya'nın başkenti Berlin'deki bir camide imamlık yapan ilk kadın olan Türkiye doğumlu Seyran Ateş, yurt dışından gelen fonların Avrupa'daki camilerde "radikal İslam'ı beslediği"ni savundu.

Avrupa ülkelerine yabancı fonların yasaklanması çağrısı yapan Ateş'e göre, bu fonlar, "daha özgür ve hoşgörülü bir İslam'ın ortaya çıkmasını engelliyor."

"Kurda kuzu emanet etmezsiniz. Biz yabancı ülkelerin camilerimizi idare etmesine izin veriyoruz. Bu şartlar altında nasıl Avrupa ile uyumlu bir İslam anlayışı oluşturabiliriz?"

İngiliz Daily Telegraph gazetesinin haberin göre 55 yaşındaki Ateş, 2017'de Almanya'daki ilk "eşitlikçi camiyi" oluşturduğunda, ölüm tehditleri aldığını söylüyor.

Kadınlar ve erkeklerin yan yana namaz kıldığı, kadınların duaları yönetebildiği ve burkanın yasak olduğu camide, bir buçuk yıldır bu kurallara uyuluyor.

Avrupa'da birçok cami, diğer ülkelerden gelen yardımları kabul ediyor. İngiltere'de Suudi Arabistan'ın maddi destek sağladığı camilerde radikalleşmenin önünün açılıp açılmadığıyla ilgili tartışmalar yaşanıyor.

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