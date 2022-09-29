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Alsancak’ta bir kişi sokakta hayatını kaybetti

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Girne’nin Alsancak bölgesinde, dün akşam saatlerinde bir şahıs, sokak içerisinde hayatını kaybetti.
Alsancak’ta bir kişi sokakta hayatını kaybetti

Girne’nin Alsancak bölgesinde, dün akşam saatlerinde bir şahıs, sokak içerisinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Polis Basın Subaylığı, üzücü olayla ilgili yaptığı açıklamada, “bugün saat 21:15 sıralarında Alsancak'ta  Akdeniz Sokak üzerinde, Alsancak'ta sakin Hakan Esin (E-54) yol içerisinde ölü olarak bulunmuştur.  Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.”ifadelerine yer verdi.

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