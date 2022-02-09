  • BIST 2.042,85
  • Altın 790.52421
  • Dolar 13.5315
  • Euro 15.4654
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Altın Fiyatları İçin Kritik Eşik: Hızlı Çöküş Yaşanabilir!

» »
Altın Fiyatları İçin Kritik Eşik: Hızlı Çöküş Yaşanabilir!
Altın Fiyatları İçin Kritik Eşik: Hızlı Çöküş Yaşanabilir!

Tüm dünyada yüksek oranda seyreden enflasyonlar ve üstüne gelen enerji krizine merkez bankalarından gelen gelen şahin tonlar eklenince piyasalarda gerginlik seviyesi artmış vaziyette. Yatırımlar bu hafta özellikle merkez bankaları ve ABD'den gelecek enflasyon verisinden gelecek haberleri bekler vaziyette. 

Yatırım uzmanı Yusuf Kavak, Merkez Bankalarının sıkılaştırma politikasını değerlendirdi. Kavak’a göre, 'Son zamanlarda, Fed’in yanı sıra ECB’nin de (ki BoE başladı) parasal sıkılaştırmaya yeşil ışık yakması ve jeopolitik meseleler kaynaklı olarak oldukça artan riskler; küresel çapta risk alma iştahını baltalamakta.'dedi ve cümlelerine şu şekilde devam etti, ' Bu bağlamda, -önceki iki haftada görülen kısmi toparlanmalara karşın- borsalar üzerinde devam eden baskı; yatırımcıları güvenli liman varlıklarına yönelmeye teşvik ediyor ve Ons altın da bu güvenli liman talebinden kısmen destek bulmakta.

Şu an için 1820 seviyesine yakın fiyatlanan emtiada, yukarı yönlü hareketlerde 1832 seviyesi üzerine yerleşme durumunda; teknik olarak ilk etapta 1849 seviyesi izlemeye alınabilir. Orta vadeli hareketin ivme kazanması için ise; 1869-1877 direnç bariyerinin aşılması gerekmekte. Öteki taraftan, mevcut fiyatlardan görülebilecek geri çekilmelerde, 1810 seviyesinin altına kalıcılıkla inilmesi durumunda ise; 1795-1782 destek bölgesi yeniden takip edilebilir.'

ALTIN FİYATLARI İÇİN EN KRİTİK VERİ İSE ENFLASYONLAR

ABD enflasyon verisi ise kritik vaziyette. Kavak, 'Haftanın kalanında; majör merkez bankalarının sıkılaştırma senaryolarına ışık tutacak veri ve haber akışları, fiyatlamalar açısından hayli kritik olacak. Bu bağlamda, 2022 yılında sıkılaştırma beklentisi olan başta Fed olmak üzere majör merkez bankalarının yetkililerinden gelecek açıklamaları ve yine ABD’nin TÜFE rakamları gibi sıkılaştırmaya yön verebilecek verilerin sonuçlarını takip etmekte fayda görüyoruz. Yine, Rusya-Ukrayna gerginliği gibi jeopolitik risklerin durumu da önemli olacak.' dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti, 'Güvenli liman fiyatlamalarının devamlılığı için; risk iştahında oluşan zayıf seyrin de devam etmesi gerekmekte. Aksi takdirde, yani; risk alma iştahının hızla toparlanması durumunda, ons altın hızla satış baskısı içerisine girebilir.

ALTIN FİYATLARI ÇAKILABİLİR

Fakat; Fed, ECB ve BoE gibi majör merkez bankalarına yönelik sıkılaştırma beklentilerinin devamıyla tahvil faizlerindeki yükselişin de devam etmesi durumunda; ons altın üzerinde yeniden satış baskısı ortaya çıkacaktır. Bu kapsamda, 1877 bölgesi sağlam temeller ışığında aşılmadığı sürece; ons altında oluşan yukarı yönlü atakların satış baskısı ile karşılaşabileceğini ve merkez bankalarının sıkılaştırmalarının yaklaşması ile de fiyatlarda hızlı bir çöküş olabileceğini düşünmekteyim.' açıklamalarında bulundu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Döviz Güne Nasıl Başladı?04 Şubat 2022 Cuma 09:59
  • Piyasalarda hızlı yükseliş!01 Şubat 2022 Salı 22:12
  • Binance’den 1 Milyar Dolarlık Sigorta Fonu31 Ocak 2022 Pazartesi 20:25
  • İran, ABD Yaptırımlarına Karşı Kripto Para Çıkarıyor27 Ocak 2022 Perşembe 22:35
  • IMF Küresel Büyüme Beklentisini Düşürdü25 Ocak 2022 Salı 23:34
  • İş Bankası Çalışanlarının Maaşlarına Yüzde 51 Zam Yapıldı25 Ocak 2022 Salı 21:35
  • Temassız Ödemede Limit Yükseltildi23 Ocak 2022 Pazar 18:34
  • Bitcoin'de Rekor Düşüş22 Ocak 2022 Cumartesi 20:15
  • Kriptolar Tepetaklak, Üç Ayda 1,2 Trilyon Dolar Buhar Oldu22 Ocak 2022 Cumartesi 16:45
  • Dolar/TL 13,50, Sterlin/TL 18,35 Seviyelerinde İşlem Görüyor21 Ocak 2022 Cuma 15:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti