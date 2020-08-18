Altın, "jeopolitik gerilim" ile tekrar 2,000 doların üzerinde

Altın fiyatları, ABD ile Çin arasında artmaya devam eden gerilim ile birlikte yükselişini ikinci güne taşıdı.

Altın fiyatları, ABD ile Çin arasında yeniden artan tansiyonun güvenli liman niteliğindeki varlıklara talebi artırması ve dolardaki zayıflamanın etkisiyle yükselişini ikinci güne taşıdı ve tekrar ons başına 2,000 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Trump yönetimi, Huawei Technologies Co.'nun ticari olarak ulaşılabilen çiplere girişini durdurmak amacıyla, bu şirkete yönelik kısıtlamalarını daha da sıkılaştırdı. Bu karar, Washington ve Pekin arasında, pandemiden Çin'in Hong Kong'a mücadelesine kadar geniş bir yelpazede uzun süredir devam eden dişe diş mücadelede diğer bir adımı işaret ediyor ve gerilimin daha da artmasına neden oldu. Hisse senetleri yön bulmakta zorlanırken, dolar göstergesi 2018'den beri en düşük seviyesine indi.

Altın bu yıl, yatırımcıların merkez bankalarının ve hükümetlerin Koronavirüsten hasar gören ekonomileri desteklemeye devam edeceğini beklemeleri ile birlikte artan güvenli liman alımlarına bağlı olarak güçlü yükseldi. Metal 7 Ağustos'ta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından reel faizlerdeki hafif yükselişin etkisi le gelen satışlar sonucu iki ayı aşkın sürenin ilk haftalık kaybını gerçekleştirdi.

AxiCorp Ltd. baş piyasa stratejisti Stephen Innes, "Tekrar kontrolü ele alıyoruz," dedi ve "Yüzde 10'luk düşüşün ardından, kaldıraçlı oyuncular ve partiye geç katılan küçük yatırımcılar çıktıktan sonra, altın güçlü bir geri dönüş yaptı" şeklinde görüş bildirdi.

En büyük altın destekli Borsa fonu (ETF) olan SPDR Gold Shares'deki altın varlıkları, Mart ayından bu yana ilk haftalık kaybını gerçekleştirdikten sonra Pazartesi günü de düşüşünü sürdürdü.

Spot altın bu yıl, ekonomilerinin pandemiden toparlanmasına destek sağlamak için uğraşan merkez bankaları ve hükümetlerden gelen yoğun teşvik tedbirlerinin yardımıyla yüzde 30'dan fazla değer kazandı. Koronavirüs salgınının tekrar artmakta olduğuna ilişkin endişeler dolar üzerinde son dönemde baskı oluşturdu ve bu baskı ile birlikte artan jeopolitik belirsizlik altının cazibesini artırdı.

Spot altın yükselişini ikinci güne taşıdı ve yüzde 1.2 değer kazanarak, Londra saati ile 10:06'da ons başına 2,008.13 dolara tırmandı. Fiyatlar bu ayın başlarında 2,075.47 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Gümüş yüzde 2.7 yükselerek ons başına 28.216 dolara çıktı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0.3 düştü.

Fed'in Temmuz ayında gerçekleştirdiği politika toplantısının tutanakları Çarşamba akşamı açıklanacak ve bu tutanaklar, ABD merkez bankasının genişlemeyi daha da artırmaya yönelik sonraki adımları konusunda işaretler verebilir. Buna ek olarak, tutanaklar aynı zamanda, bankanın fiyat istikrarı dahil hedeflerine nasıl ulaşacağına ilişkin tarihindeki ilk gözden geçirmesi konusunda bilgiler de içerebilir. Bu çalışma, politika yapıcıların enflasyon konusunda daha rahat görüş oluşturmalalarına imkan sağlayabilir.

Reel faizlerin sıfır seviyesinin altında kalması ve yatırımcıların daha fazla teşvik tedbirleri beklemeleri ile birlikte, aralarında Goldman Sachs Group Inc.'ninkilerin de bulunduğu analistler, altında daha da yükseliş bekliyor. Goldman'dan Jeffrey Currie Perşembe günü, "Henüz kriz bitmiş değil. Teşviklerin 2021 yılına sarkabilme potansiyeli var" dedi.