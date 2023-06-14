Amber Heard, Johnny Depp’e 1 milyon dolarlık borcunu nihayet ödedi

Geçtiğimiz yıl adeta nefes kesen bir dava ile gündemden düşmeyen Amber Heard ve Johnny Depp cephesinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Heard, nihayet Depp'e olan 1 milyon dolarlık borcunu ödedi.

Amber Heard ve Johnny Depp, evliliklerini bitirme kararı aldıktan sonra dünya basınının odağı olacak açıklamalar ve iddialarla sık sık gündeme geldiler. Heard’ün Depp’i cinsel ve fiziksel şiddetle suçlamasından sonra ikili kozlarını mahkemede paylaştı.

Sonunda Depp, hukuk önünde haklı bulunurken Heard’ün de payına ödemesi gereken bir borç düştü.

Bu ayın sonlarında İtalya’daki bir film festivalinde yeni filmi In The Fire’ın ilk gösterimiyle beyaz perdeye dönecek olan Heard, nihayet sigorta şirketinden 1 milyon doları Depp’e iletti.

Paranın, Depp’in en sevdiği beş kâr amacı gütmeyen kuruluşa eşit olarak, gönderileceği belirtildi.

Depp, dava sürecinde de sık sık önemli olanın para olmadığını; önemli olanın adının ve itibarının temizlenmesi olduğunu söyledi.

Haftalarca süren davanın ardından Heard, kızıyla birlikte Madrid’e taşındı. Depp ise hem sinema dünyasındaki çalışmalarına hem de Hollywood Vampires grubuyla müzik çalışmalarına döndü.

Ünlü aktör, Heard’ün suçlamaları nedeniyle pek çok işini kaybetmiş; Karayip Korsanları ve Fantastik Canavarlar serilerindeki ikonik rollerinden olmuştu. Davayı kazandıktan sonra Karayip Korsanları’nda yeniden rol alacağına dair spekülasyonlar çıksa da Depp tarafından bu iddialar çürütüldü. Hatta oyuncunun, kendisinden hemen vazgeçen film yapımcılarına kızgın olduğu konuşuluyor.

Depp, son olarak Cannes Film Festivali’nde görücüye çıkan Jeanne Du Barry’de rol aldı ve aynı zamanda Hollywood Vampires ile konserler serisine başladı. Hatta son olarak İstanbul’da sahne aldı.