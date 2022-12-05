Amber Heard ve Johnny Depp yine karşı karşıya… Temyiz için başvurdu

Geçtiğimiz aylarda iftira davasıyla tüm dünya basınının gündemine oturmayı başaran Amber Heard ve Johnny Depp, yeniden karşı karşıya geliyor. Amber Heard, davayı kaybedip 10 milyon dolarlık ödemeyle karşılaştıktan sonra temyize başvurdu.

Hollywood’un iki ünlü ismi Amber Heard ve Johnny Depp, 15 aylık evliliklerini 2016’da bitirmişti. Ancak ikili bir türlü birbirlerinden kopmayı başaramıyor. Depp ve Heard sık sık mahkeme salonlarında bir araya geliyor ve şimdi Heard bu süreci biraz daha uzatmak istiyor gibi duruyor.

Her şey aslında Heard’ün 2018’de kaleme aldığı bir yazıda Johnny Depp’i cinsel ve fiziksel şiddet gösteren biri olarak tanımlamasıyla başladı.

Heard’ün ifadelerinden sonra gazeteler de Depp ile ilgili yazılar yazdı ve kısa sürede Hollywood’un en ünlü aktörlerinden biri hızla gözden düşmeye başladı. Depp, iddialardan sonra hem Karayip Korsanları hem de Fantastik Canavarlar’daki ikonik rollerini kaybetti.

“YANLIŞ EYALET” DEDİ

Tüm bunlardan sonra Johnny Depp’in itirazları nihayet bir mahkemece kabul edildi ve ikili arasında haftalarca süren, tüyler ürpertici şiddet iddialarının konuşulduğu dava görülmeye başlandı. Haziran ayının başında da tüm bu süreç Johnny Depp’in lehine sonuçlandı.

Ancak Amber Heard, henüz bu yenilgiyi kabul edebilmiş değil. Heard, iftira davasının yanlış eyalette düzenlendiğini ve terapi notlarının dahil edilmemesini iddia ederek karara karşı 68 sayfalık temyiz başvurusunda bulundu

Amber Heard, kararın geri alınması veya tamamen yeni bir yargılama talebiyle Virginia mahkemelerine başvurdu. Ayrıca oyuncu, Depp tarafından taciz edildiğini bildirdiği bazı terapi notlarının hariç tutulmasının adil olmayan bir yargılamayla sonuçlandığını savundu.

Heard ve Depp arasındaki dava tüm dünyada canlı bir şekilde yayınlanmış, sürpriz tanıklar ve tarafların iddialarıyla dünya basınının ilgi odağı olmuştu. Ayrıca dava süresince Johnny Depp, Heard’un yazdığı yazı sonrası kaybettiği itibarını yeniden inşa etmeyi başararak adeta hayranları tarafından yeniden kabul gördü.