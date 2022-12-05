  • BIST 4.957,77
  • Altın 1059.309
  • Dolar 18.6304
  • Euro 19.5444
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Amber Heard ve Johnny Depp yine karşı karşıya… Temyiz için başvurdu

»
Geçtiğimiz aylarda iftira davasıyla tüm dünya basınının gündemine oturmayı başaran Amber Heard ve Johnny Depp, yeniden karşı karşıya geliyor. Amber Heard, davayı kaybedip 10 milyon dolarlık ödemeyle karşılaştıktan sonra temyize başvurdu.
Amber Heard ve Johnny Depp yine karşı karşıya… Temyiz için başvurdu

Hollywood’un iki ünlü ismi Amber Heard ve Johnny Depp, 15 aylık evliliklerini 2016’da bitirmişti. Ancak ikili bir türlü birbirlerinden kopmayı başaramıyor. Depp ve Heard sık sık mahkeme salonlarında bir araya geliyor ve şimdi Heard bu süreci biraz daha uzatmak istiyor gibi duruyor.

Her şey aslında Heard’ün 2018’de kaleme aldığı bir yazıda Johnny Depp’i cinsel ve fiziksel şiddet gösteren biri olarak tanımlamasıyla başladı.

Heard’ün ifadelerinden sonra gazeteler de Depp ile ilgili yazılar yazdı ve kısa sürede Hollywood’un en ünlü aktörlerinden biri hızla gözden düşmeye başladı. Depp, iddialardan sonra hem Karayip Korsanları hem de Fantastik Canavarlar’daki ikonik rollerini kaybetti.

“YANLIŞ EYALET” DEDİ

Tüm bunlardan sonra Johnny Depp’in itirazları nihayet bir mahkemece kabul edildi ve ikili arasında haftalarca süren, tüyler ürpertici şiddet iddialarının konuşulduğu dava görülmeye başlandı. Haziran ayının başında da tüm bu süreç Johnny Depp’in lehine sonuçlandı.

Ancak Amber Heard, henüz bu yenilgiyi kabul edebilmiş değil. Heard, iftira davasının yanlış eyalette düzenlendiğini ve terapi notlarının dahil edilmemesini iddia ederek karara karşı 68 sayfalık temyiz başvurusunda bulundu

Amber Heard, kararın geri alınması veya tamamen yeni bir yargılama talebiyle Virginia mahkemelerine başvurdu. Ayrıca oyuncu, Depp tarafından taciz edildiğini bildirdiği bazı terapi notlarının hariç tutulmasının adil olmayan bir yargılamayla sonuçlandığını savundu.

Heard ve Depp arasındaki dava tüm dünyada canlı bir şekilde yayınlanmış, sürpriz tanıklar ve tarafların iddialarıyla dünya basınının ilgi odağı olmuştu. Ayrıca dava süresince Johnny Depp, Heard’un yazdığı yazı sonrası kaybettiği itibarını yeniden inşa etmeyi başararak adeta hayranları tarafından yeniden kabul gördü.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İranlı oyuncu Mitra Heccar tutuklandı03 Aralık 2022 Cumartesi 22:19
  • Kanye West, yine Twitter’dan atıldı02 Aralık 2022 Cuma 21:00
  • Armağan Çağlayan, 4,5 saatlik ameliyatın ardından açıklama yaptı01 Aralık 2022 Perşembe 19:31
  • Hasan Çakmak’ın kitapları Fransız okuyucu ile buluşacak01 Aralık 2022 Perşembe 12:29
  • İsrail’den Netflix’e tepki: O filmi yayınlaması çılgınlık01 Aralık 2022 Perşembe 11:36
  • Harry Potter şatosunda yemek yemenin bedeli 6 bin TL30 Kasım 2022 Çarşamba 22:16
  • Son Dakika! Pele hastaneye kaldırıldı30 Kasım 2022 Çarşamba 21:37
  • Jane Austen tüm zamanların en büyük yazarı seçildi30 Kasım 2022 Çarşamba 12:49
  • Kripto laneti… Kripto para milyonerleri bir bir ölüyor29 Kasım 2022 Salı 23:30
  • Elon Musk’ın eski eşi soyundu: Cadılar Bayramı kostümünü gösterdi29 Kasım 2022 Salı 23:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti