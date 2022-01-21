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Amcaoğlu: Özel, Devlet Veya Üniversite Fark Etmeksizin 24 Ocak’ta Eğitime Bir Gün Ara Verilecek

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Amcaoğlu: Özel, Devlet Veya Üniversite Fark Etmeksizin 24 Ocak’ta Eğitime Bir Gün Ara Verilecek
Amcaoğlu: Özel, Devlet Veya Üniversite Fark Etmeksizin 24 Ocak’ta Eğitime Bir Gün Ara Verilecek

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bakan Amcaoğlu, 23 Ocak’ta yapılacak milletvekilliği erken genel seçimlerinden dolayı okullardaki eğitime ara verilmesi konusunda açıklamada bulunarak, 24 Ocak’ta tüm okullarda eğitime bir gün ara verileceğini söyledi.

Bu konuda idari bir karar olduğunu ifade eden Amcaoğlu, BRT’de yaptığı açıklamada, üniversiteler, özel ve devlet okulları fark etmeksizin tüm okullarda 24 Ocak Pazartesi gününün idari tatil ilan edildiğini kaydetti.

Amcaoğlu, “Bugüne kadar hiçbir açıklamamızda akademik takvim, devlette başka özelde başka uygulanacaktır demek gibi bir delalet içine düşmedik. Milli eğitim yasası, bize o yasaya binaen verdiği yetkide eğitimi düzenleyin, planlayın, onu düzenleyip planlarken daha iyi eğitimin verilebilmesi için alt yapıları ve koşulları süratle tamamlayın diyor yasa, biz de onu yapıyoruz. Elbette ki özeldeki okullarla alakalı konuşulanlar, onlar için geçerli olan sebepler, devletteki okullar için de geçerlidir. Burada bir bütünsellik içerisinde bütün 273 okulumuzun ilköğretim orta eğitim meslek lisesinin ve üniversitelerimizin tamamında 24 Ocak idari tatil ilan edilmiştir” dedi

Bakan Amcaoğlu, okulların 25 Ocak’ta açılabilmesi için gerekli hazırlıkların tamamlanacağını da söyledi.

Sınavların devam ettiğini, karnelerin birkaç gün içerisinde yazılacağını da belirten Amcaoğlu, 31 Ocak tarihinde karnelerin çocuklara verileceğini kaydetti.

Koronavirüs nedeniyle karnelerini alamayan öğrencilerin ise 15 Mart tarihine kadar sınavlara katılıp karnelerini alacağını belirten Amcaoğlu, gerçeklere ve yeni normallere göre eğitimi sürekli planladıklarını söyledi; “Muhataplarımızla konuşuyoruz” dedi. Amcaoğlu, temaslı ve Koronavirüs pozitif öğrencilere süre tanıdıklarını vurguladı.

29 Ocak tarihinde yapılacak koleje giriş sınavı için temaslı öğrencilerin Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda, pozitif öğrenciler için ise Atleks Sanverler Ortaokulu’nun hazırlandığını ifade etti. Amcaoğlu, çare üretmeye devam ettiklerini belirtti.

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