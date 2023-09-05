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Ameliyat edilen kadının karnında tabak büyüklüğünde cerrahi alet unutuldu

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Sezaryen ameliyatı sonrası 18 ay boyunca kronik ağrı çeken kadının karnının içinde, yemek tabağı büyüklüğünde bir cerrahi aletin olduğu tespit edildi.
Ameliyat edilen kadının karnında tabak büyüklüğünde cerrahi alet unutuldu

Olay Yeni Zelanda'nın Auckland şehir hastanesinde meydana geldi.

2020 yılında Yeni Zelandalı bir anne sezeryanla doğum yaptıktan sonra kronik ağrılar çekmeye başladı.

2020'deki operasyon sırasında bir cerrah, bir kıdemli kayıt memuru, dört hemşire, iki anestezi uzmanı, iki anestezi teknisyeni ve bir ameliyathane ebesinin ameliyathanede olduğu açıklandı.

Ağrıları devam eden kadına çekilen tomografinin ardından karnında ekartör olduğu tespit edildi.

2021 yılında yeniden ameliyat edilen kadın sağlığına kavuştu.

Olayla ilgili ilk incelemelerin ardından 20'li yaşlarındaki hastanın yaşadığı duruma ilişkin açıklama yapan Te Whatu Ora Auckland Hastanesi, 'hastaya makul ölçüde beceri ve bakım sağlamadığı' yönündeki iddiaları reddetti.

4 Eylül Pazartesi açıklama yapan Yeni Zelanda Sağlık ve Engellilik Komiseri Morag McDowell ise hastanenin hasta hakları kanununa aykırı davrandığını bildirdi.

Te Whatu Ora Auckland Hastanesi, Operasyon Direktörü Dr. Mike Shepherd yaptığı açıklamada hatadan dolayı özür diledi.

Raporunda plasentanın doğum kanalı girişini tıkaması riski karşısında kadının önceden planlanarak sezaryene alındığı bilgisini de paylaşan McDowell, ameliyat sırasında yaranın kenarlarını geri çekmek için kullanılan Alexis marka bir cerrahi ayırıcının sezaryenin ardından kadının içinde bırakıldığını aktardı. 

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