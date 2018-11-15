  • BIST 93.229
  • Altın 210,870
  • Dolar 5,3980
  • Euro 6,1008
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKA“Erken Tanı Ve Tedavi Hayati Önemdedir”

Amsterdam'ın genelevleriyle ünlü sokağında ilginç yasak

» »
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Kırmızı Fener Sokağı'nda (Red Light District) bulunan genelevlerde kredi kartı kullanımı artık mümkün olmayacak
Amsterdam'ın genelevleriyle ünlü sokağında ilginç yasak

ABN Amro Bank ve Data Consult'un ortak kuruluşu olan kredi kartı şirketi EMS, seks işçileriyle çalışmayı durdurma kararı aldı.

red-004.jpg

Seks işçileri ve siyasetçiler ise alınan bu karara tepkili. Kredi kartı sayesinde daha şeffaf bir çalışma ortamı bulunduğu ve sömürünün en aza indiğini belirten seks işçileri, bankaları ayrımcılıkla suçluyor.

red-005.jpg

Kırmızı Fener Sokağı sakinlerinden Mark van der Beer'e göre, bankaların aldığı karar seks işçilerini daha da köşeye sıkıştıracak.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre Van der Beer, ödemelerin kartla yapılmasının seks işçilerine yönelik sömürüyü ortadan kaldırdığını ve istismarın kolayca ortaya çıkarılabildiğini savunuyor.

Der Beer'e göre, yeniden nakit paraya dönülmesi, bütün bu sorunların yanı sıra, sokakta çalışan seks işçilerine güvenlik sıkıntısını da beraberinde getirecek ve yanında yüklü nakit parayla sokağa çıkan seks işçileri hiçbir zaman güvende olmayacak.

red-006.jpg

KARAR AYRIMCILIK OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Van der Beer, sektördeki ödemeleri kabul eden tek kredi kartı şirketi olan EMS'nin kararını ayrımcılık olarak nitelendiriyor.

 

De Telegraaf gazetesine konuşan sokak sakinleri de, artık giderek daha fazla kişinin ödemeleri kredi kartı aracılığıyla yaptığını belirterek, alınan kararın seks endüstrisini tekrar suça iteceğini öne sürüyorlar.

Seks işçilerinin haklarının savunan Proud adlı kuruluşa göre, yıllardır bankacılık sektöründe seks işçilerine yönelik bir ayrım söz konusu. Örgüt, özellikle ING ve Triodos Bank'ın seks işçilerine karşı olumsuz tutum takındığını savunuyor.

Triodos Bank ise sadece seks işçileri değil sürdürülebilir sektörler dışında kalan silah sanayii, nükleer endüstri, tütün ve kürk endüstrisi gibi birçok şirketle çalışmadıklarını belirtiyor.

'KONUYU HÜKÜMETİN GÜNDEMİNE TAŞI'

Kredi kartları şirketi EMS, seks işçileri ile çalışmama konusunda açıklama yapmak istemiyor. Şirket sözcüsü, "Basına açıklama yapmadan önce onlarla konuşmak istiyoruz" diyor.

 

EMS'nin seks işçileri ile çakışma kararına siyasi partilerden de tepki var. Liberal Sağ Parti (VVD) Amsterdam Belediye Meclisi üyesi Eric van der Burg, bunun sadece Amsterdam'ın sorunu olmadığını, birçok yerde seks işçilerinin ayrımcılığa uğradığını söyledi.

Van der Burg, Belediye Başkanı Femke Halsema'dan, konuyu ulusal hükümetin gündemine taşımasını istedi.

Demokratlar 66 (D66) belediye meclis üyesi Alexander Hammelburg da De Telegraaf'a yaptığı açıklamada, seks işçilerinin dijital ödeme sistemlerine erişiminin yasal bir hak olduğunu söyledi.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dantelli iç çamaşırının tecavüzcüyü beraat ettirmesi kadınları ayağa kaldırdı14 Kasım 2018 Çarşamba 16:17
  • Merkel: Gerçek bir Avrupa ordusuna ihtiyacımız var14 Kasım 2018 Çarşamba 11:49
  • İngiltere ve AB Brexit konusunda anlaştı: Şimdi ne olacak?14 Kasım 2018 Çarşamba 11:47
  • Hitler'in Yahudi kızla çekilmiş imzalı fotoğrafı açık artırmaya çıkıyor14 Kasım 2018 Çarşamba 09:48
  • İngiltere ve Avrupa Birliği anlaştı! 1 hafta içinde...13 Kasım 2018 Salı 22:09
  • Fener Rum Patriği Bartholomeos: Çipras beni hor göremez13 Kasım 2018 Salı 09:53
  • Stoltenberg'den AB'ye "Avrupa ordusu" uyarısı13 Kasım 2018 Salı 09:52
  • Çocuklarına 'Adolf' ismini veren İngiliz çift terör örgütüne üyelikten suçlu bulundu12 Kasım 2018 Pazartesi 17:48
  • 101 yaşındaki kadın, Merkel'i Macron'un eşi zannetti: Ben şansölyeyim12 Kasım 2018 Pazartesi 17:00
  • Belçika'da İslam karşıtı siyasetçiye casusluk suçlaması12 Kasım 2018 Pazartesi 16:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti