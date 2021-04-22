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Anastasiadis: “Bizde de Çavuşoğlunun ses kaydı var”

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Rum Lider Nikos Anastasiadis, T.C Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Anastasiadis’in iki devletli çözümü kabul ettiği yönünde ses kaydı var” açıklamasına cevap verdi.
Anastasiadis: “Bizde de Çavuşoğlunun ses kaydı var”

Nikos Anastasiadis Kendilerinde de Çavuşoğlu’nun söylediklerini çürütecek ses kaydının olduğunu ifade etti.

Nikos Anastasiadis’in açıklaması şu şekilde devam etti:

“Başından beri ona açıkça, ne ben, ne de uluslararası toplumdan veya AB’den hiç kimsenin iki devletli çözümü kabul etmeyeceğini söylemiştim. Cenevre görüşmelerinde, Gazimağusa ve Güzelyurt’un iadesi de dahil olmak üzere Kıbrıs Rum tarafının kırmızı çizgilerini ifade ettim ve Türkiye’nin yapıcı bir yaklaşımla ortaya çıkması için dua ediyorum”

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