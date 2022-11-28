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Anastasiadis : “Kıbrıs yakın zamanda Avrupa’ya doğal gaz tedarik edebilir”

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Anastasiadis : “Kıbrıs yakın zamanda Avrupa’ya doğal gaz tedarik edebilir”
Anastasiadis : “Kıbrıs yakın zamanda Avrupa’ya doğal gaz tedarik edebilir”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Brüksel’in uygun altyapıların inşasını desteklemesi halinde, Güney Kıbrıs’ın daha erken zamanda Avrupa’ya doğal gaz tedarik edebileceğini söyledi.

Alithia ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, kısa süre önce Berlin’e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında “Welt am Sonntag” gazetesine demeç veren Anastasiadis, Avrupa Birliğinin hali hazırda İsrail ve Mısır’la, bu ülkelerden ve Güney Kıbrıs dâhil olmak üzere tüm doğal gaz kaynaklarından doğal gazın taşınmasını desteklemek istediği bir anlaşma imzaladığını ifade etti.

Gazeteye göre Anastasiadis, bu şekilde, işadamlarını uygun altyapıları daha hızlı bir şekilde inşa etmeleri konusunda teşvik edecek bir mekanizma olabileceğini de söyledi.

Habere göre, Kıbrıs kıyılarındaki bölgelerden doğal gaz ihracatının henüz hazırlık aşamasında bulunduğunu ve Chevron, Shell, Eni, Total ve Qatar Oil gibi birçok uluslararası şirketin bunda yer aldığına işaret eden Alman “Welt” gazetesi, şu ana kadar doğal gaz ihracatının 2027’de başlayacağının hesaplandığını belirtti.

Tek yanlı olarak ilan edilen sözde Rum MEB’indeki 12’nci parselde yer alan “Afrodit” yatağının, tek başına yılda 5 ila 10 metreküp doğal gaz üretebileceği ifade edilen haberde, Ukrayna’daki savaş çıktığından bu yana, AB’nin Rus doğal gazından kurtulmaya ve problemli olmayan yeni tedarikçiler bulmaya çalıştığına işaret edildi.

Alman gazetesine verdiği demeçte “bugün, Türkiye’nin Kıbrıs MEB’indeki agresif tutumunun, doğal gaz üretiminin başlamasının önündeki en büyük engeli teşkil ettiği” iddiasında da bulunan Anastasiadis, “Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımadığını, uluslararası deniz hukukunu ihlal ettiğini ve kendi kıyılarının önünde yasadışı sondajlar gerçekleştirdiğini” iddialarına ekledi.

 

Fileleftheros gazetesi ise konuyla ilgili haberinde, Anastasiadis’in kısa süre önce Berlin’e gerçekleştirdiği ziyaretinde, Kıbrıs sorununun çözümü için, Almanya ve AB’nin yardımını istediğini anımsattı.

-Anastasiadis Atina’ya gidiyor

Öte yandan Anastasiadis’in 2-3 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Avrupa Halk Partisi Liderler zirvesine katılmak için bu haftanın sonunda Atina’ya gideceğini yazan gazete, Anastasiadis’in Basın Bürosu Müdürü Andreas İosif’in, Anastasiadis’in toplantı çerçevesinde yabancı liderlerle görüşme ve yabancı liderleri Kıbrıs sorunundaki gelişmeler konusunda bilgilendirme fırsatına sahip olacağını söylediğini aktardı.

Anastasiadis’in temasları sırasında “Rum kesiminin, Kıbrıs sorununun adil, işler ve yaşayabilir çözümüne ilişkin tezlerini vurgulayacağını” ifade eden İosif “hedefin, Türkiye’nin Kıbrıs’ta iki devlet var olmasına ilişkin tezini terk edip iyi niyet göstermesi şartıyla, Kıbrıs sorununun çözümüne yol açacak özlü bir diyaloğun başlaması olduğunu” savundu.

Gazete, toplantı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Anastasiadis’in 3 Aralık akşamı, DİSİ partisinin Yunanistan kolunun düzenleyeceği yıllık yemeğe katılacağını ekledi.

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