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Anastasiadis’ten Cumhurbaşkanı Akıncı’ya eleştiri

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı, “devletin işleyemez olmasında ısrar etmekle” eleştirdi.
Anastasiadis’ten Cumhurbaşkanı Akıncı’ya eleştiri

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı, “devletin işleyemez olmasında ısrar etmekle” eleştirdi.

Rum radyosu, Anastasiadis’in; “Sayın Akıncı devletin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasından sadece iki yıl sonra zamanın vergi yasaları v.b. yüzünden felç edildiği 1960’larda olanların tekrarlanmaması için işleyebilir olması gerektiğini anlamalıdır” dediğini duyurdu.

Anastasiadis, Rum Ordodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un isim günü dolayısıyla düzenlenen kutlama sonrasında, gazetecilerin, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın dün akşam düzenlediği basın konferansıyla ilgili sorularını cevapladı.

Kıbrıslı Türklerin, devletin bütün organlarına katılmalarını asla reddetmediğini söyleyen Anastasiadis, “Hakların korunması için, Kıbrıs Türk toplumu kendini güvende hissetsin diye ‘gerekenin’, Kıbrıs Türk toplumunun hayati çıkarlarını etkileyebilecek noktalarda olumlu oy hakkı kullanılmasıdır” dedi.

Anastasiadis’e TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, doğal gazın çıkarıldıktan sonra paylaşılmasının yeterli olmadığı, sondaj anlaşması aşamasına Kıbrıslı Türklerin veya garantör güçlerin de katılması gerektiği açıklaması da soruldu. “Böyle açıklamalar beni üzüyor” diyen Anastasiadis şöyle devam etti:

“Garantör güçlerin, bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti ile ne rolü olabilir? Bağımsız devletin egemenlik haklarıdır. Garantör güçlerin toprak bütünlüğünü garanti etme rolü vardır ki Türkiye halihazırda bunu ihlal etmiştir.”

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