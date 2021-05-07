  • BIST 1.433
  • Altın 485,209
  • Dolar 8,2819
  • Euro 10,0010
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKA8286 test yapıldı, 34'ü yerel 54  pozitif vaka

Anket: Almanya’da birinci parti Yeşiller

» »
Almanya’da iktidarın büyük ortağı Birlik Partileri’nin düşüşü devam ediyor. Yapılan son ARD-DeutschlandTrend anketine göre CDU ve CSU yüzde 23 oy oranında kalırken, Yeşiller yüzde 26 seviyesine ulaşmış durumda.
Anket: Almanya’da birinci parti Yeşiller

Almanya'da kamu yayıncılık kuruluşu ARD'nin düzenli aralıklarla yaptırdığı "ARD-DeutschlandTrend" anketi, bugün genel seçimler olması durumunda Yeşiller partisinin federal parlamentoya en güçlü parti olarak gireceğini ortaya koydu. Buna göre, Başbakan Angela Merkel'in de partisi olan, iktidarın büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile kardeş parti olarak tanımlanan Hristiyan Sosyal Birlik'ten (CSU) oluşan Birlik Partileri, yüzde 23 ile ancak ikinci sırada yer alırken, Yeşiller yüzde 26 oy oranına ulaşıyor.

Birlik partileri dört puan kaybetti

Kamuoyu araştırma şirketi Infratest Dimap'ın, oy kullanma hakkına sahip bin 351 kişi ile yaptığı anketin bu sonucu, son bir ay içinde dört puan kaybeden Birlik Partileri'nin, 2019 yılının Temmuz ayından bu yana ilk kez en güçlü parti sıfatını yitirdiğini de ortaya koyuyor.

İkitardaki koalisyon hükümetinin diğer ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) söz konusu ankete göre yüzde 14 oy oranı ile üçüncü, sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) ise yüzde 12 ile dördüncü parti olarak sıralanıyor. Oy oranını nisan ayında yapılan ankete göre iki puan arttıran liberal Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 11, Sol Parti ise yaklaşık yüzde 6 ile, yüzde 5 barajını aşarak federal parlamentoya girebilecek partiler olarak görülüyor.

Halkın üçte ikisi hükümetten memnun değil

Ankette sorulan, "Federal hükümetten memnun musunuz?" sorusuna "hayır değilim" ya da "çok memnun değilim" diyerek yanıt verenlerin oranı yüzde 62 oldu.

Yeşiller'in adayı birinci sırada

26 Eylül'de yapılacak federal parlamento seçimleri için partilerin başbakan adaylarından kimi doğrudan tercih edecekleri ile ilgili soruya katılımcılar, yüzde 28 oranında Yeşiller'in başbakan adayı Annalena Baerbock cevabını verirken, Birlik Partileri'nin adayı, CDU Genel Başkanı Armin Laschet ve halen maliye bakanı olan SPD'nin adayı Olaf Scholz yüzde 21'de kaldı. Ancak bu konuda yüzde 30'luk bir kesim kararsız olduğu görüşünü bildirdi.

Merkel en sevilen politikacı

Diğer yandan, 16 yıldır sürdürdüğü başbakanlık görevini eylül ayında yapılacak seçimlerin ardından halefine devredecek olan Angela Merkel, halkın en memnun olduğu politikacılar sıralamasında yine birinci çıktı. Merkel'i sırasıyla , 12 puanlık yükselişle Yeşiller'in Eş Başkanı ve başbakan adayı Annalena Baerbock ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas takip ediyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya’da aşırı sağcılar tarafından işlenen suçlar 2020'de en yüksek seviyeye ulaştı06 Mayıs 2021 Perşembe 13:15
  • İngiltere'de Düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı Ortak Bildirgesi Açıklandı06 Mayıs 2021 Perşembe 10:41
  • Avrupa Konseyi, Savunmasız Göçmen Ve Sığınmacıların Korunmasını Artıracak05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:56
  • Çin'in Roketi Kontrolden Çıktı, Parçaları Türkiye'ye de Düşebilir05 Mayıs 2021 Çarşamba 10:21
  • İtalya’da 'Covid’siz ada' projesi: Nüfusun yüzde 92'si aşılandı04 Mayıs 2021 Salı 16:49
  • Fransız Petrol Şirketi Total'in, Myanmar'da Cuntayı Finanse Ettiği İleri Sürüldü04 Mayıs 2021 Salı 15:38
  • “Global Wıtness”dan Eastmed Boru Hattı Projesi İle İlgili Suçlamalar04 Mayıs 2021 Salı 11:54
  • İngiltere’nin ev sahipliğindeki G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı04 Mayıs 2021 Salı 10:56
  • İtalya'da Aşılama Kampanyası Tamamlanan Procida Adası "Kovidsiz Ada" Oldu04 Mayıs 2021 Salı 09:11
  • İtalya'da aşılama kampanyası tamamlanan Procida Adası 'Kovidsiz ada' oldu04 Mayıs 2021 Salı 08:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti