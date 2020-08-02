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Anket: "Erdoğan, Cumhurbaşkanı adayı olursa oy vermem" diyenler çoğunlukta

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Anket: "Erdoğan, Cumhurbaşkanı adayı olursa oy vermem" diyenler çoğunlukta
Anket: "Erdoğan, Cumhurbaşkanı adayı olursa oy vermem" diyenler çoğunlukta

Avrasya Araştırma Şirketi, yaptığı son anketi paylaştı. Gökhan Özbek'in YouTube kanalına katılan Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, yaptıkları araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Araştırmaya göre, "Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olursa oy veririm" diyenlerin oranı 38,9, "Vermem" diyenlerin oranı ise 46,8. "Diğer adaylara bağlı - kararsızım" diyenlerin oranı 14,3.

Araştırmaya katılanlar, Ayasofya'nın cami olarak açılmasının siyasi tercihlerini etkilemediğini belirtti.

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Bugün seçim olsa hangi partiye oy veririsiniz?

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