 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 92.424
  • Altın 150,326
  • Dolar 3,6475
  • Euro 3,9001
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKASon Dakika: Barbaros Karpaz açıklarında!

Anne karnında beyni gelişmeyen Eva bebek, organlarıyla hayat kurtardı

»
Anne karnında beyni gelişmeyen Eva bebek, organlarıyla hayat kurtardı
ABD'nin Oklahoma eyaletinde, anne karnında beyni gelişmemiş şekilde doğan ve yaşama ihtimali olmayan Eva isimli bir bebek, ölümünün ardından organlarıyla pek çok insanın hayatını kurtardı.

Amerika'nın  Oklahoma eyaletinde yaşayan Keri ve Royce Young çifti, hayatlarının en zor kararını verdi. 2016 yılında ikinci bebeğine hamile olduğunu öğrenen Keri Young, her anne gibi çocuğunu kucaklayacağı an için günleri saymaya başladı, ancak işler yolunda gitmedi.

ANNE KARNINDA BEYNİNİN GELİŞMEDİĞİ GÖRÜLDÜ

Mirror'da yer alan habere göre Aralık ayında gittiği rutin kontrolde çekilen ultrasonda, anne karnındaki bebeğin beyninin gelişmediği görüldü.

Haberi duyunca inanamayan çift, doktora neler olabileceğini sorduğunda kahreden gerçeği öğrendi: Bebeğin yaşama şansı yoktu, doğsa bile 5 dakika ila 36 saat arası bir süre yaşayabilecekti.

ALDIKLARI HABERLE YIKILDILAR

3 yaşında bir oğlu olan çift, aldıkları haberle yıkıldı, bu arada bebeğin cinsiyeti de belli olmuştu; bir kız. Doktor acılı çifte bir öneride bulundu, bu tamamen onların kararı olacaktı.  Bebek anne karnında kalabildiği sürece kalacak ve diğer organları gelişecekti, böylelikle anne karnından alınır alınmaz organları ihtiyacı olanlara ulaştırılabilirdi.

Öneriyi duyduklarında şoke olan anne-baba daha sonra bu kararın mantıklı olduğunu düşündü ve doğacağı güne kadar bekledi. Hatta ona isim bile verdiler: Eva. 40 haftanın sonunda beklenen gün geldi, Eva doğdu.

YAŞAYAMADI AMA PEK ÇOK KİŞİNİN HAYATINI KURTARDI

4 kişilik mutlu aile tablosu yerine yalnızca bir kare ile buruk bir duyuru yapan anne Keri Young, yaşadığı süreçle ilgili anlatacağı çok şey olduğunu belirtti. Eva yaşayamadı ama ailesinin aldığı kararla ölmek üzere olan pek çok kişinin hayatını kurtarmış oldu.

Kahraman olarak görülen anne ve bebeğin hikayesi ise paylaşım rekorları kırdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Ödem oluşması nasıl engellenir?20 Nisan 2017 Perşembe 10:57
  • Bu doğum kontrol hapı kadının yaşam kalitesini düşürüyor20 Nisan 2017 Perşembe 09:14
  • “Sigara içmeyenlerde de KOAH görülebiliyor”19 Nisan 2017 Çarşamba 17:04
  • Keratokonus nedir, neden oluşur?19 Nisan 2017 Çarşamba 16:52
  • Onu sevmezseniz boyu uzamayabilir19 Nisan 2017 Çarşamba 14:03
  • Uykusuzluk kemik erimesine yol açıyor19 Nisan 2017 Çarşamba 13:47
  • Organlarıyla 3 kişiye umut oldu19 Nisan 2017 Çarşamba 13:46
  • Diyetisyenler Birliği ‘Sağlıklı Kantinler” eğitimi düzenledi19 Nisan 2017 Çarşamba 11:31
  • Karaciğer yağlanması hangi ciddi sorunlara yol açabiliyor?19 Nisan 2017 Çarşamba 10:59
  • Diş fırçanızı banyoda saklamayın!18 Nisan 2017 Salı 15:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti