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AP Başkanı: Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakereleri askıya alınmalı

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AP Başkanı: Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakereleri askıya alınmalı
AP Başkanı: Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakereleri askıya alınmalı

Avrupa Birliği (AB) liderlerinin iki günlük zirvesi başladı. Zirveye katılan Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli'den Türkiye ile ilgili AB üyelik müzakerelerinin askıya alınması ve yaptırımların sertleştirilmesi talepleri geldi.

AB Konseyi'nin liderler zirvesinin açılışında basın toplantısı düzenleyen yeni AP Başkanı David Sassoli, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı gerekçesiyle Türkiye'ye daha sert yaptırımlar uygulanmasını talep etti.

"Savaş eylemi olarak görüyoruz" dediği harekatın 'derhal durması' çağrısında bulunan Sassoli, buna karşı AB'nin siyasi ve demokratik adımlar atmasını istediklerini, NATO ve BM Güvenlik Konseyi'nde de harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'ye silah satışlarını askıya alma kararı alan AB ülkelerinin bunu yürürlükteki anlaşmalara da uygulamaları çağrısını yapan AP Başkanı, Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinin askıya alınması talebinde de bulundu.

'TÜRKİYE AB'YE KULAK VERSİN'

 

Türkiye'nin AB'yi dinleme ve dikkate alma zamanının geldiğini dile getiren ​Sassoli, AB'den Türkiye'ye sözünü dinletmesi için gerekeni yapmasını istedi. 

"Türkiye durmazsa ne yapılacağı" soruları üzerine AB'nin yapabileceği çok şey olduğunu savunan AP Başkanı, sert ekonomik yaptırımlar uygulanması, AP'nin daha önce de tavsiye ettiği gibi AB üyelik müzakerelerinin askıya alınması gerektiğinden söz etti. 

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