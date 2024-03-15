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AP seçimi için Yunanistan, İngiltere ve Belçika’da sandık kurulacak

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AP seçimi için Yunanistan, İngiltere ve Belçika’da sandık kurulacak
AP seçimi için Yunanistan, İngiltere ve Belçika’da sandık kurulacak

Rum İçişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) yeni üyelerinin belirleneceği 9 Haziran’daki seçimde Rum yönetimini temsil edecek yeni üyeleri belirlemek üzere, yurt dışında yaşayan vatandaşlarının oy kullanabilmesi için Yunanistan, İngiltere ve Belçika’da sandık kuracak.

Haravgi’nin haberine göre yurt dışında seçim sandıkları için daimi seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin kişileri özel yurt dışı seçmen listesine alınıyor. Bir kentte sandık kurulabilmesi için yurt dışında yaşayan en az 50 seçmenin oy kullanmak isteğini beyan etmesi gerekiyor. Beyanların 2 Nisan 2024’e kadar yapılması gerektiği kaydedildi.

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