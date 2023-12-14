Araç Yangını Gelişmesi: Kasten Hasar Verilen Araçta Tutuklama

Araç Yangını Gelişmesi: Gazimağusa'da Kasti Hasar - İleri Soruşturmada Tutuklama
30 Ekim 2023'te, Rıfat SEVİNDİK'e ait ikametgahın ön bahçesinde park halindeki NV 245 plakalı van aracın meçhul şahıs/lar tarafından yanıcı madde kullanılarak kasti olarak ateşe verilmesi sonucu aracın ön kısmı, motor bölümü, iç göğüs bölümü, ön koltukları ve iç tavan döşemesi tamamen, arka kısmı ise kısmen yanarak zarar gördü. İleri soruşturmada zanlı olarak görülen İ.Ö.(E-36) tutuklandı. Detaylar soruşturma ile aydınlatılıyor
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