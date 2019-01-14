  • BIST 92.054
  • Altın 226,277
  • Dolar 5,4818
  • Euro 6,2926
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKABu diyet kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor

Aracını çekicinin üstünden kaçırdı (video)

» »
Rusya’nın başkenti Moskova’da bir sürücü, çekiciye yüklenen otomobiline binerek kaçırdı.
Aracını çekicinin üstünden kaçırdı (video)

Rusya’da başkent Moskova’da park yasağı olan bir bölgeye aracını çeken sürücü, aracının başından ayrıldı. Çekiciyle birlikte gelen trafik ekipleri, sürücüyü aradı ama bulamadı.

Trafik ekiplerinin otoparkına götürülmek istenen araç, çekicinin üstüne yüklendi. O sırada aracının çekiciye yüklendiğini gören sürücü, koşarak olay yerine geldi.

Aracının indirilmesini isteyen sürücü, trafik ekipleriyle anlaşamadı. Ekipler, sürücüden park cezasını ödemesini istedi.

Fakat sürücü bir anda önce çekicinin üstüne çıktı, ardından aracına oturarak aracı çekicinin kasasından aşağıya indirdi.

Kasadan düşen araç hafif hasar alsa da sürücü gaza basıp aracını kaçırdı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Coca-Cola, Çin'in obezite ile mücadelesini nasıl etkiliyor?11 Ocak 2019 Cuma 10:27
  • Hindistan'da bir timsahın cenazesine 500 kişi katıldı11 Ocak 2019 Cuma 10:17
  • 30.000 Güney Koreli kadın casus kameraları protesto etti10 Ocak 2019 Perşembe 16:51
  • Çin'den 5 yıllık 'İslam'ı sosyalizm ile uyumlu hale getirme' planı09 Ocak 2019 Çarşamba 18:34
  • Akıllı telefonlar, Deccal'in aracı09 Ocak 2019 Çarşamba 16:15
  • Rusya Ay'a şimdiye kadarki en büyük radyo teleskopunu gönderecek08 Ocak 2019 Salı 21:50
  • Japonya'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.08 Ocak 2019 Salı 18:56
  • 'Kadın öğrencileri sekse en kolay ikna edilen üniversiteler' sıralaması gündem oldu08 Ocak 2019 Salı 16:25
  • Kıskandıran uygulama uyuyan çalışana prim hükümetten teşvik08 Ocak 2019 Salı 13:23
  • Çin'de ilkokula bıçaklı saldırı: 3'ü ağır çok sayıda yaralı var08 Ocak 2019 Salı 11:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti