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Araştırma: Biyolojik yaşı belirlemenin en doğru yolu göz retinasını taramak

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Araştırma: Biyolojik yaşı belirlemenin en doğru yolu göz retinasını taramak
Araştırma: Biyolojik yaşı belirlemenin en doğru yolu göz retinasını taramak

Biyolojik yaşı belirlemenin en doğru yolunun göz retinasını taramak olduğu anlaşıldı. 

eLife Journal'da yayınlanan son araştırmada, retinada bulunan ve 'fundus' adı verilen kanı taşıyıcı dokunun biyolojik yaşı son derece isabetli şekilde gösterdiği aktarılıyor.

Retina ile tespit yönteminin en olumlu yanlarından biri de bu taramanın son derece düşük maliyetli ve invazif olmayan bir yöntem olması. 

Buck Enstitüsü'nden Profesör Pankaj Kapahi, bu anlamda gözlerin sadece ruha açılan bir pencere değil aynı zamanda yaşlanma sürecinin hangi aşamasında olduğumuzu anlamaya da yardımcı olacak bir pencere olduğunu belirtiyor. 

Kapahi'ye göre retina taraması şimdiye kadar kullanılmış olan tüm biyobelirteçlerden daha isabetli ve net sonuçlar veriyor. 

Araştırma ekibi ayrıca, 'eyeAge' adını verdikleri bu "biyolojik saatin" genetik temelini oluşturmak için genom çapında bir 'ilişkilendirme çalışması' (GWAS) gerçekleştirdi. 

Kapahi, "Bu tür yöntemle görüntüleme, yaşlanma sürecini yavaşlatmayı amaçlayan müdahalelerin etkinliğini izlemede de çok işlevli olabilir. Çünkü eyeAge ile bir yıldan daha kısa bir süre içinde, tedavi edilenlerin gözlerindeki fark edilebilir değişiklikler not edilebiliyor. Yaşlanmanın gidişatı yüzde 71 doğruluk oranıyla belirlenebiliyor" dedi.   

Aynı zamanda daha güvenilir

Kapahi, kandan alınarak incelenen diğer yaygın biyobelirteçlere kıyasla gözdeki değişikliklerin günlük dalgalanmalara daha az duyarlı olduğunu ve bu nedenle daha güvenilir olduğunu ifade ediyor.

Araştırma yazarları bu projenin Google Health ve Zuckerberg San Francisco General Hospital ile işbirliği içinde yürütüldüğünü açıkladı.

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