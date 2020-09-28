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Arıklı: karantinadan çıkabilsem TV programına seve seve iştirak edeceğim!

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Arıklı: karantinadan çıkabilsem TV programına seve seve iştirak edeceğim!
Arıklı: karantinadan çıkabilsem TV programına seve seve iştirak edeceğim!

İşte o açıklama;

Sayın Akıncı ve Sayın Erhürman adaylara; "Gelin TV de tartışalım" çağrısı yapıyorlar.

Diğer adayları bilmem ama karantinadan çıkabilsem, bu davete seve seve iştirak edeceğim. Ederim etmesine de, bence önce bu iki federalist aday karşı karşıya gelip aralarındaki kozları paylaşmalı. Mesela Sayın Akıncı; "Birinci dönemde neyi yapamadın ki, ikinci bir şans daha istiyorsun" sorusuna cevap vermeli.

Sevgili Tufan Erhürman da;"Akıncının neyi beceremediğini, kendisine bir şans verilmesi halinde Akıncıdan farklı ne yaparak Rumlarla bir federasyon kuracağını bize anlatmalı...

İlginç olmaz mı?

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