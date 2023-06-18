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Arıklı: Netice itibari ile bu havaalanı 20 Temmuz'da açılacak

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından “yeni Ercan, gümrük ve polis binası meselesi...” başlıklı bir paylaşım yaptı.
Arıklı: Netice itibari ile bu havaalanı 20 Temmuz'da açılacak

Arıklı, paylaşımında “Daha önce havaalanı tecrübesine sahip olunmadığı için, vakti zamanında bu ihaleyi yapan arkadaşlarımız iyi niyetle de olsa bazı yanlışlıklar yapmışlar. Bunlardan bir tanesi de proje hazırlandığında maalesef polis ve gümrük binası eklenmemiş. Daha sonraki yıllarda bu binaları yapmak devletin uhdesinde olduğu için de üzerinde fazla durulmamış” dedi.

İşte o paylaşım şöyle:

“Yeni Ercan, gümrük ve polis binası meselesi...

Ercan Havaalanı’nı 20 Temmuzda açmak için büyük bir çaba sarf ediyoruz.

Bütün aksilik ve yanlışlıklara rağmen bilmeliyiz ki, DHM rakamlarına göre bugünkü rakamlarla 1 milyar dolara mal edilebilecek bir havaalanımız var.

Yeni Ercan Havaalanı, 10 milyon yolcu kapasitesi ile Türkiye’nin 4. büyük havaalanı olan Dalaman’dan biraz büyük bir havaalanı olacak.

Bu havaalanından devletimiz, şimdiye kadar 120 milyon doları peşin olmak kaydı ile toplamda 350 milyon dolar gelir elde etti. Bu gelir artarak devam ediyor. Ben bu ihaleyi yapan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Daha önce havaalanı tecrübesine sahip olunmadığı için, vakti zamanında bu ihaleyi yapan arkadaşlarımız iyi niyetle de olsa bazı yanlışlıklar yapmışlar. Bunlardan bir tanesi de proje hazırlandığında maalesef polis ve gümrük binası eklenmemiş. Daha sonraki yıllarda bu binaları yapmak devletin uhdesinde olduğu için de üzerinde fazla durulmamış.

Netice de biz göreve geldiğimizde yüklenici firma ile bir ek protokol yaparak bu binaları da yüklenici firmanın yapmasını sağlamaya çalıştık. Bu ek protokolü çeşitli nedenlerle imzalayamadık. Bu sebeple geçici olarak mevcut bina içerisinde polis ve gümrük için bir düzenleme yapıyoruz.

Yeni Ercan Havaalanı’nın da açılışa engel teşkil etmese de buna benzer eksiklikler var mı? Var tabiki. Elbette olacak. İstanbul Havaalanı yıllar önce açılmasına rağmen bazı eksiklikler şimdi gideriliyor.

Netice itibari ile bu havaalanı 20 Temmuzda açılacak. Mevcut işletmeci belli bir süre sonra ceketini alıp gidecek ve bu havaalanı halkımızın olacak.

Lütfen meseleye bir de bu açıdan bakın...”

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