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Arter: "Sözde 'Maraş Belediye Başkanı' Gazimağusa Belediyesini ziyaret etmedi”

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GMB Başkanı İsmail Arter: "Sözde 'Maraş Belediye Başkanı' Gazimağusa Belediyesini ziyaret etmedi”
Arter: "Sözde 'Maraş Belediye Başkanı' Gazimağusa Belediyesini ziyaret etmedi”

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, sözde 'Maraş Belediye Başkanı'nın dünkü Kapalı Maraş ziyaretine işaret ederek, Gazimağusa Belediyesi'ne bir ziyaret gerçekleştirmediklerini aktardı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, yazılı bir açıklama yaparak, dün Rum basınında çıkan bir habere işaret etti.

Arter, Kapalı Maraş’ın açıldığı 8 Ekim 2020 tarihinden bugüne kadar Maraş’ı ziyaret etmek isteyen ve KKTC’ye yasal yollardan giriş yapan herkesin hiçbir engel ile karşılaşmaksızın ziyaretlerini gerçekleştirdiğini vurguladı.  

Bahsi geçen haberde, sözde 'Maraş Belediye Başkanının’ Kapalı Maraş’ı ziyaretlerinin de bu kapsamda olduğuna işaret eden Arter, “Söz konusu haberde Gazimağusa Belediyesini ziyaret yapıldığı yazılmış ancak böyle bir ziyaret olmadığı gibi hiçbir temas da söz konusu olmamıştır” dedi.

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