  • BIST 90.853
  • Altın 219,359
  • Dolar 5,3017
  • Euro 6,0844
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAAyşen Gruda'nın tedavi gördüğü hastaneden açıklama

Artık 500 euroluk banknot basılmayacak

» »
Euro Bölgesi yasa dışı aktiviteleri önlemek amacıyla 500 euroluk banknotları basmama kararı aldı.
Artık 500 euroluk banknot basılmayacak

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) internet sayfasından yapılan duyuruya göre 19 üye ülkeden 17'si 27 Ocak'tan itibaren bu paranın basımını durduracak.

Avusturya ve Almanya ise sorunsuz bir dönüşüm amacıyla 26 Nisan'a kadar bu parayı basacak ancak bu tarihten sonra bu ülkeler de 500 euro basımına son verecek. 

 

ECB'nin istatistiklerine göre dolaşımdaki paraların sadece yüzde 2,4'ünü 500 euroluk banknotlar oluştururken bu paraların değeri ise piyasadaki tüm euroların yüzde 20'sinin üzerinde.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Londra'nın İslington bölgesinde kayıp genç aranıyor01 Ocak 2019 Salı 16:13
  • Dünya bu skandalı konuşuyor!01 Ocak 2019 Salı 16:00
  • İngiltere’den kanserde yeni tedavi yöntemi: Hastalık gelecek nesiller için ölümcül olmayacak01 Ocak 2019 Salı 10:51
  • 2018’de İrlanda pasaportuna başvuran İngiliz sayısı yüzde 22 arttı31 Aralık 2018 Pazartesi 22:50
  • Kraliçe Elizabeth’in yeni yıl mesajında dikkat çeken detay31 Aralık 2018 Pazartesi 16:29
  • Makinistlerin maaşı pilot maaşını geçti31 Aralık 2018 Pazartesi 16:27
  • İngiltere'de evsiz ölümleri 5 yılda %24 arttı31 Aralık 2018 Pazartesi 16:23
  • Rus Ortodoksların liderinden Fener Rum Patriği'ne mektup: Ukrayna'daki ayrılıkçılara desteğini çek31 Aralık 2018 Pazartesi 15:58
  • İngiltere’de ‘sığınmacı alarmı’: İçişleri Bakanı Noel tatilini yarıda kesti31 Aralık 2018 Pazartesi 15:46
  • Londra’da bıçaklama: 1 yaralı, 39 şüpheli31 Aralık 2018 Pazartesi 15:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti