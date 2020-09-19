Artık yeter be

Ben okulunda İngiliz Bayrağı görmüş, Atatürk’ün resmini ve Türk Bayrağını nenesinin sandığında görüp Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsemiş. Laik Türkiye’yi atalarımızın geldiği yer olarak içselleştirmiş. Bütün İngiliz ve Rum baskılarına rağmen yılmadan mücadele etmiş şehitler, kayıplar ve göç yaşayıp gettolara toplandığımız zaman bile onurumuzu benliğimizi korumuş bir nesilim.

Biz bizi İngiliz’e kiralayıp ikinci dünya savaşından sonra İngiliz ve Rum’un insafına terk edilen ve bütün yakarışlarımızdan sonra ancak Londra konferansından sonrası İngiliz’in Kıbrıs konusunda Türkiye’yi taraf ilanından sonra Kıbrıs konusuna müdahil olan Türkiye’nin unuttuğu bir Türk toplumuyuz.

Bu gün dahi Türkî Devletler arasında yerimiz yoktur.

Biz günümüze kadar Atatürk ilke inkılâplarından şaşmayan bir toplumuz. Ama sizler Atatürk’e layık olamadınız. Radyolarında Televizyonlarında ve tüm şehirlerinizde Ümmet çığlıkları atan bir Türkiye’ye dönüşmeye çalışıyorsunuz.

1974 sonrası adada ganimetçiler ve yalakalar yarattınız. Şimdi o Türkiye halkına Kıbrıslıyı kötü göstermek için İktidar medyanızdaki yalakalarınızla müdahil oluyorsunuz.

O yalakalarınız gelsin bizim olduğumuz yerlerde bu yalanlarını söylesin. Böyle uzaktan atıp tutmakla olmaz. Bu yapılanlar sadece Türkiye’de yaşayan halk indinde Kıbrıslıya nefret aşılar.

Amacınız bu ise sadece size orada yarattığınız ümmet toplumu inanır. Bizler gibi binlerce Türkiye’de öğrenim gören Atatürkçü laik Türk toplumu inanmaz.

Bakın sizin Ümmetçileriniz ne diyor ‘’Gerekirse bir harekât daha yapar yalakalarımız dışındaki Kıbrıslıyı Rum’a süreriz.’’

Siz Türkî dediğiniz hiçbir ülkeyi koruyamadınız ve herhangi bir harekât da yapamadınız.

Biz burada kan dökerek, can vererek, göç ederek sizin Akdeniz’deki ileri uç görevini yapmasaydık siz ne 20 Temmuzu ne de 15 Ağustos’u görebilirdiniz.

Yatıp kalkıp bize şükran duyacağınıza bize küfrediyorsunuz.

Yazıklar olsun size.