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ARUCAD ile Mobilya Sanayicileri Derneği arasında protokol

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Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ve Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSAD) arasında, Üniversite bünyesinde İç Mekan Tasarımı ön lisans programı açılmasına ilişkin protokol imzalandı.
ARUCAD ile Mobilya Sanayicileri Derneği arasında protokol

ARUCAD’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Üniversitenin Girne’deki Kampüsünde imzalanan protokole ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi ve MOSAD başkanı Hüseyin Ciddi imza koydu.

  Kıbrıs’ta var olan ara eleman açığını gidermeye yönelik imzalanan protokol, Üniversite bünyesinde İç Mekan Tasarımı ön lisans programının açılması, programın MOSAD ile akademik ve uygulamalı süreçlerde işbirliği ve çözüm ortaklığı ile yürütülmesi gibi maddeleri içeriyor.

Kıbrıs’ta mobilya sektöründeki istihdamı arttırmayı hedefleyen MOSAD ile yapılan işbirliğiyle, açılması planlanan ön lisans programı ve Tasarım Fakültesi’ne bağlı tüm lisans programlarının öğrencileri, MOSAD’a üye olan kuruluşlarda, müfredatta yer alan stajlarını yapabilecekler.

Ayrıca İç Mekan Tasarımı ön lisans bölümüne kayıt yaptırma şartlarını sağlayan öğrencilere belirlenen kriter ve kontenjanlar kapsamında eğitim-öğretim bursu sağlanması ve bölüm mezunlarına MOSAD’a bağlı iş yerlerinde iş garantisi verilmesi planlanıyor.

Kıbrıs’taki ara eleman ihtiyacını gidermeye yönelik hazırlanan protokolde herkesin büyük emeği olduğunu belirten Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Ciddi, ARUCAD’a sektöre verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Mobilya Sanayicileri Derneği’ni ARUCAD’da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi, “Sektör-üniversite işbirliği ile program açan Kıbrıs’taki ilk üniversite olmaktan gururluyuz. ARUCAD’ın kuruluş vizyonu sektörlere üreten bireyler yetiştirmek üzerine konuşlanmıştır. Verdiğimiz 4 yıllık lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerine ek olarak önlisans programlarını üniversitemize katmak ARUCAD’ın Kıbrıs’taki üretim sektörüne ara eleman yetişmesi konusunda vereceği desteğin bir göstergesidir.” ifadelerini kullandı. 

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nda ön izni alınan programın gelecek Güz Döneminde açılması planlanıyor.

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