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Aşırı çalışan bağışıklık sistemi kronik yorgunluğun sebebi olabilir

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İngiltere'de yapılan bir araştırma, bağışıklık sisteminin aşırı aktif çalışmasının kronik yorgunluk sendromuna (CFS) neden olabileceğini ortaya koydu.
Aşırı çalışan bağışıklık sistemi kronik yorgunluğun sebebi olabilir

Londra'daki King's College Üniversitesi'nin araştırmasına göre, viral enfeksiyonlar dahil bazı etkenler Miyaljik ensafalomyelit (ME) olarak da bilinen bu sendromu tetikleyebiliyor ve bağışıklık sistemi aşırı aktif olanlarda bu, kronik yorgunluk yaratabiliyor.

Psikoendokronoloji dergisinde yayımlanan araştırma için kronik Hepatit C enfeksiyonu olan 55 hasta incelendi.

Tüm hastalara 6 ay ila 12 aylık dozlarla intergeron alfa, yani vücudun doğal olarak ürettiği ve bağışıklık sistemini akyuvarlar üzerinden harekete geçiren bir tür protein enjekte edildi.

Bu tedavinin daha önce bazı hastalarda yan etki olarak kronik yorgunluğa neden olduğu biliniyordu.

Böylece hastalarda, vücudun bir virüse verdiğine benzer bir tepki vermesi istendi.

Araştırmaya katılanların önemli bir bölümünün Hepatit C hastalığı tedavi olurken, bazıları, tedavi sırasında yorgunluklarının arttığını söyledi. Ancak enjeksiyonlar sona erdiğinde, yorgunluk azaldı.

Tedavinin bitmesinden 6 ay sonra ise tüm katılımcılar tedavi öncesine göre daha fazla yorgun hissediyordu.

Araştırma ekibinin lideri Dr. Alice Russell, "İlk kez kronik yorgunluk sendromu geliştirmeye meyili olan insanların, hem bağışıklık sistemini zorlayacak bir etkenle karşılaştıktan önce hem de onunla mücadele ederken aşırı aktif bir bağışıklık sistemi olduğunu gösterdik" dedi.

Tedavisi yok

Russell, "Araştırma bulgularımız bağışıklık sistemi olması gerektiğinden daha fazla tepki verenlerde CFS görülmesi riskinin daha fazla olduğuna işaret ediyor" diye de ekledi.

Kronik yorgunluk sendromu uykusuzluktan kas ve eklem ağrılarına pek çok sorunu beraberinde getirebiliyor.

Ancak bu rahatsızlığın bir tedavisi henüz yok.

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