Aşırı sağcı Le Pen'den Macron'a 'Erdoğan desteği': Büyükelçiyi çağırmak önemli ama yetersiz

Fransız aşırı sağcı lider Marine Le Pen, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron hakkında söylediği sözlerin ardından ülkesinin büyükelçi çağırma hamlesini 'kaçınılmaz' olarak nitelendirdi.

Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin (FN) lideri Marine Le Pen, pazar günü katıldığı bir televizyon programında iki ülke cumhurbaşkanları arasında yaşanan gerilimin ardından Fransa'nın büyükelçisini çağırma kararının önemli olduğunu ancak yeterince güçlü bir tepki olarak görmediğini söyledi.

Avrupa Birliği’nin de Türkiye’ye karşı tavır almasını isteyen Le Pen, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Erdoğan'ın başı kesilerek öldürülen Fransız öğretmen için başsağlığı dilemek yerine Macron'a hakaret etmeyi seçtiğini ileri sürerek, Ankara Büyükelçisi'nin çağrılmasının 'kaçınılmaz olduğu' yorumunu yaptı.

'Başörtüsü yasaklansın' çağrısı

Marine Le Pen, ülkede kamusal alanlarda başörtüsü takılmasının yasaklanmasını istedi.

Ülkede konuyla ilgili tartışmaların başladığı 1989’dan bu yana başörtüsü takan kadınların sayısında çok hızlı bir artış olduğunu belirten Le Pen, kamusal alanlarda başörtüsü takılmasının yasaklanması gerektiğini söyledi.

'Bu savaşı bir ideolojiye, İslamcılığa karşı ilan ediyoruz'

Aşırı sağcı lider, kendilerine karşı savaş açıldığını, buna karşılık verilmesi gerektiğini öne sürerek, "Biz bu savaşı bir devlete değil, bir ideolojiye, radikal İslamcılığa karşı ilan ediyoruz." ifadesini kullandı.

Le Pen, bu ideolojiyi savunan kuruluşların yasaklanması, camilerin kapatılması ve yabancıların sınır dışı edilmesi çağrısında bulundu.

'İnsan Hakları Sözleşmesinin bazı maddeleri reddedilsin'

Le Pen, konuşmasında ayrıca "Fransa, kendini teröristlerden korumak için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bazı maddelerini reddetmelidir." ifadelerini kullandı.

Fransa, Ankara Büyükelçisi'ni geri çağırmıştı

Fransa Cumhurbaşkanlığı Elysee Sarayı'ndan cumartesi günü, Erdoğan'ın Macron'un hakkındaki yorumları hakkında 'kabul edilemez' açıklaması yapılmış ve Ankara Büyükelçisi'nin istişarelerde bulunmak üzere Paris'e çağırıldığı duyurulmuştu.