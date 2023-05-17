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Asma yaprağı, elma ve biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

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Tarım Dairesi, asma yaprağı, elma ve biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğini açıkladı.
Asma yaprağı, elma ve biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

Tarım Dairesi, 5-11 Mayıs tarihleri arasındaki ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlara göre, ithal ürünlerde 26 numunede 24 numune temiz çıkarken, 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. 

ELMADA LİMİT ÜSTÜ BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ

ORC Foods’a ait Elma Stk. ve Elma Golden'da limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine imha edildi.

YERLİ ÜRÜNLERDE 13 NUMUNEDEN 11’İ TEMİZ

Yerli ürünlerde ise 13 numunede 11 numune temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2  ürüne rastlanıldı.

Yeşilyurt’ta Serkan Keski’ye ait asma yaprağında tavsiye dışı bitki koruma ürünü ve Zümrütköy’de Ali Emin’e ait biberde limit üstü ilaç tespit edildiğinden dolayı ürünlerin hasatları durduruldu.

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