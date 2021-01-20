Atun: BRT beni sansürlüyor

Ulusal Birlik Partisi (UBOP) Gazimağusa Milletvekili ve Cumhuriyet Meclisi Plan Bütçe Komitesi Başkanı Sunat Atun, Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu‘nun (BRTK) , kendisini sansürlediğini söyledi

Ulusal Birlik Partisi (UBOP) Gazimağusa Milletvekili ve Cumhuriyet Meclisi Plan Bütçe Komitesi Başkanı Sunat Atun, Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu‘nun (BRTK) , kendisini sansürlediğini söyledi

Twitter hesabından açıklama yapan Atun "Devletimin gözbebeği BRT'nin bir süredir şahsıma uyguladığı sansürleme - kısıtlama - vb gayretlerinin son örneği, bugün de kendini tekrarladı. Sayın muhteremler bunu sürdürmeye, biz de izlemeye devam edelim. Bakalım muratları her ne ise, nefslerini mutmaine erdiremeye yetecekmi?" dedi.

İşte o açıklama;