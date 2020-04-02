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Avrupa Adalet Divanı göçmenleri kabul etmeyen Macaristan, Polonya ve Çekya'yı suçlu buldu

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Avrupa Adalet Divanı göçmenleri kabul etmeyen Macaristan, Polonya ve Çekya'yı suçlu buldu
Avrupa Adalet Divanı göçmenleri kabul etmeyen Macaristan, Polonya ve Çekya'yı suçlu buldu

Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Adalet Divanı Macaristan, Polonya ve Çekya'nın 2015 yılından itibaren Avrupa'ya akın eden sığınmacıları topraklarında kabul etmeyi reddederek yasalara uymadığına hükmetti.

Avrupa ülkeleri 2015 yılında göçmen akınına uğramış, İtalya ve Yunanistan'ın yükünü azaltmak için sığınmacıların üye ülkelere paylaştırılması öngörülmüştü.

Mahkeme, Avrupa Birliği'nin sığınmacıları üye ülkelere yerleştirmeyi 2017 yılında kararlaştırdığı gerekçesi ile bahsi geçen ülkelere herhangi bir ceza kesmeyecek.

Macaristan, Polonya ve Çekya ülke güvenliğini gerekçe göstererek çoğunlukla Orta-Doğu ve Afrika'dan gelen Müslüman sığınmacılara kapıları kapatmıştı.

İtalya ve Yunanistan konu ile ilgili şikayette bulunurken Almanya da söz konusu ülkelerin Avrupa Birliği fonlarından faydalanmaya devam ederek gerekli adımları atmadığını ifade etmişti.

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