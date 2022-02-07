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Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Müdürü Mario Nava AB Kaynaklı Yatırımları Yerinde İnceledi

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Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Müdürü Mario Nava ABKaynaklı Yatırımları Yerinde İnceledi
Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Müdürü Mario Nava AB Kaynaklı Yatırımları Yerinde İnceledi

Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Bölümü Güzelyurt Belediyesi’nin Avrupa Birliği
finansmanı ile yapılan yatırımlarını yerinde inceledi.


Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Müdürü Mario Nava
başkanlığındaki bir heyet 5 Şubat 2022 Cumartesi günü Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut
Özçınar, belediye teknik ekibi ile birlikte Atıksu Arıtma Tesisini ve buna entegre tesisleri
ziyaret etti.


Heyet 2012 yılında hizmet giren Güzelyurt Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi’nin ardından yine
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Arıtılmış Atık Suyun Tarımsal Amaçlı kullanımı
projesini yerinde inceleme fırsatı buldu.


Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Müdürü Mario Nava Avrupa
Birliği finansmanı ile yapılan yatırımların başarı ile yürütüldüğüne dikkat çekerek, Güzelyurt
Belediyesi’nin Atık Su Arıtma Tesisi kapasite artırımı projesi ihalesinin tamamlandığını ve
yakın zamanda temellerinin atılmasının öngörüldüğü bundan sonraki projeler için katkılarının
devam edeceğini söyledi.


Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Tesisi
projesinin Avrupa Birliği’nin katkıları 2012 yılında hizmete girmesinden sonra bu projenin bir
devamı olan Güzelyurt Atık Su Arıtma Tesisi’nde Arıtılan Atık Suyun yeniden kullanımı”
projesinin yine AB finansmanı ile tamamlandığının altını çizdi.

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Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar Atıksu Arıtma Tesisi yanında inşa
Arıtılmış Suyun Tarımsal Amaçlı kullanılmasına yönelik projenin Güzelyurt Belediyesi’nin
gerçekleştirdiği en önemli projelerden biri olduğunu vurguladı. “Arıtılmış atık suyun tarımsal
amaçlı kullanılmasına yönelik yapılan dev projenin narenciye sektörüne hayat vereceğini ve
çevre dostu, çevreyi koruyan bir proje olduğunu vurguladı.


Özçınar Güzelyurt Belediyesi’nin Arıtma Tesisi kapasite artırımı projesi için
ihalesinin tamamlandığını ve temellerinin yakın bir zamanda atılacağının müjdesini verdi.

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