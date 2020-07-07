  • BIST 118.189
  • Altın 391,815
  • Dolar 6,8593
  • Euro 7,7281
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAKTAMS yarın Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak

Avrupa Komisyonu’ndan Güney Kıbrıs-Yunanistan Deniz Bağlantısına Yeşil Işık

» »
Avrupa Komisyonu’ndan Güney Kıbrıs-Yunanistan Deniz Bağlantısına Yeşil Işık
Avrupa Komisyonu’ndan Güney Kıbrıs-Yunanistan Deniz Bağlantısına Yeşil Işık

Avrupa Komisyonu’nun, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında deniz bağlantısı kurulması için maddi destekte bulunmaya yeşil ışık yaktığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs-Yunanistan Deniz Bağlantısı 2021” başlıklı haberinde, Avrupa Komisyonu Rekabet Genel Müdürlüğü’nün, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında deniz bağlantısı kurulması için 6 milyon Euro’ya kadar sübvansiyonda bulunmaya yeşil ışık yaktığını belirtti.

Gazete, Avrupa Komisyonu Rekabet Genel Müdürlüğü ile Güney Kıbrıs arasındaki istişarelerin yaklaşık bir sene önce başladığını anımsattı.

Habere göre, Rum Enerji,Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı ve eski Turizm Müsteşarı Natasa Pilidu dün düzenlediği basın toplantısında kısa zaman içerisinde çıkılması planlanan ihalenin ayrıntılarını anlattı.

Pilidu, Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki deniz bağlantısının 2021 yılında başlamasının planlandığını da ifade etti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Otel Odasına Uyuşturucu Baskını06 Temmuz 2020 Pazartesi 12:45
  • Alithia: “her şey bu yıl turist göremeyeceğimizi gösteriyor”06 Temmuz 2020 Pazartesi 11:39
  • Rum Basını: Dün tespit edilen vaka Kuzey'den geldi06 Temmuz 2020 Pazartesi 08:15
  • Güney Kıbrıs’ta 1 yeni vaka!05 Temmuz 2020 Pazar 18:07
  • Güney Kıbrıs, kapılarını İngiltere’ye açıyor...05 Temmuz 2020 Pazar 10:45
  • Vasiliko’da LNG kabul terminalinin temeli perşembe günü atılıyor04 Temmuz 2020 Cumartesi 16:03
  • Vasiliko’da Lng Kabul Terminalinin Temeli Perşembe Günü Atılıyor04 Temmuz 2020 Cumartesi 14:10
  • AKEL, Rum Yönetimi’ni ABD konusunda uyardı04 Temmuz 2020 Cumartesi 12:04
  • BAZ İSTASYONLARININ AKÜLERİ ÇALINDI04 Temmuz 2020 Cumartesi 12:03
  • Fransız Savaş Gemisi Baf Açıklarında04 Temmuz 2020 Cumartesi 11:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti