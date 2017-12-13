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Avrupa Parlamentosu ‘döner’ kararını verdi!

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Avrupa Parlamentosu ‘döner’ kararını verdi!
Avrupa Parlamentosu, fosfat katkı maddesi kullanıldığı için dondurulmuş döner etinin yasaklanmasına yol açabilecek düzenleme talebini geri çevirdi.

Avrupa Parlamentosu (AP), bugün Avrupa’daki binlerce dönerci arasında büyük endişe yaratan dönerde fosfat kullanımının yasaklanmasıyla ilgili tasarıyı oyladı.

AP, fosfat katkı maddesi kullanıldığı için dondurulmuş döner etinin yasaklanmasına yol açabilecek düzenleme talebini geri çevirdi.

AB yasalarına göre et ürünlerinde fosfat kullanımı yasak, ancak dönerle ilgili böyle bir düzenleme yok. Fosfat, donmuş döner etinde sıklıkla kullanılıyor, ancak fosfat kullanımının yasaklanması dönerin yapım ve pişirme şeklinin değişmesine yol açabilir.

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