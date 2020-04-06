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Avrupa'da sosyal mesafe kurallarını ilk gevşeten ülke Avusturya olabilir: Önümüzdeki hafta itibarıyla dükkanların açılmaya başlaması planlanıyor

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Avrupa'da sosyal mesafe kurallarını ilk gevşeten ülke Avusturya olabilir: Önümüzdeki hafta itibarıyla dükkanların açılmaya başlaması planlanıyor
Avrupa'da sosyal mesafe kurallarını ilk gevşeten ülke Avusturya olabilir: Önümüzdeki hafta itibarıyla dükkanların açılmaya başlaması planlanıyor

Avrupa'da en katı sosyal mesafe kurallarını uygulayan ülkelerinden biri olan Avusturya, önümüzdeki hafta itibarıyla mağazaları açmaya hazırlanıyor.

Ülkenin hastalıkla mücadelede önemli bir köşeyi dönmeye hazır olduğunu söyleyen Avusturya hükümeti, maske yasağını ise genişletmeye hazırlanıyor.

Avusturya'da üç haftadır okullar, barlar, restoranlar, gerekli olmayan dükkanlar, tiyatrolar kapalı.

Vatandaşlara evde kalmaları ve mümkünse evden çalışmaları salık veriliyordu.

Önümüzdeki hafta itibarıyla küçük mağazaların, Mayıs başında da bütün mağazaların, AVM'lerin ve kuaförlerin açılması planlanıyor. Maskelerin açılan mağazalarda ve toplu ulaşımda takılması gerekecek.

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