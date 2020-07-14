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Ay, sanılandan 85 milyon yıl daha gençmiş

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Gök bilimciler, Ay'ın sanılandan 85 milyon yıl daha genç olduğunu hesapladı.
Ay, sanılandan 85 milyon yıl daha gençmiş

Gök bilimciler, Ay'ın sanılandan 85 milyon yıl daha genç olduğunu hesapladı.

Ay'ın yaşını hesap etmek için matematiksel modellerden faydalanan Alman Uzay Merkezi’nde görevli bilim insanları, Dünya'nın uydusunun 4.425 milyar yıl önce oluştuğunu ve sanılandan 85 milyon yıl daha genç olduğunu ortaya koydu.

Space.com'un haberine göre, bu çalışmada, Ay'ın bir zamanlar dev ve kızgın bir magma okyanusuna sahip olduğu da keşfedildi.

Bilim insanları, Ay'ın, Mars büyüklüğünde bir ön gezegenin genç Dünya'ya çarpması sonucu ortaya çıkan kozmik enkazdan 4.510 milyar yıl önce oluştuğunu varsayıyordu.

Çalışmanın ayrıntıları, ‘Science Advances’ dergisinde yayımlandı.

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