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Azerbaycan, Ermenistan sınırında çatışmalar olduğu iddialarını yalanladı

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Azerbaycan, Ermenistan sınırında çatışmalar olduğu iddialarını yalanladı
Azerbaycan, Ermenistan sınırında çatışmalar olduğu iddialarını yalanladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Gaciyev, Ermenistan sınırında çatışmaların olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Ovannisyan’ın Azerbaycan ordusunun Karabağ’a yönelik topçu saldırısı sırasında Ermenistan topraklarını da hedef aldığı şeklindeki açıklamasını değerlendiren Gaciyev, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Gaciyev, “Sosyal ağlarda, Azerbaycan-Ermenistan sınırında operasyonların yapıldığı şeklinde iddialar yayıldı. Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmıyor” açıklamasında bulundu.

Yıllardır çözüm bekleyen bölgede bu sabah erken saatlerde gerilim yeniden tırmanmıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun bu sabah cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtığı ve sivil kayıpların olduğu bildirilmişti.

Ermenistan, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a ait helikopter, İHA ve tankların vurulduğunu, Azeri ordusunun can kayıplarının olduğunu açıklarken Azerbaycan Savunma Bakanlığı da, Ermenistan'ın saldırılarına karşılık verildiğini, Ermeni uçaksavar sistemlerinin imha edildiğini duyurmuştu.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.

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