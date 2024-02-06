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Azerbaycan yarın cumhurbaşkanını seçecek

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Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu Başkanı Mezahir Penahov, cumhurbaşkanı seçiminde başlıca konunun şeffaflığın temin edilmesi olduğunu belirterek, "Tam şeffaf bir seçim hayata geçireceğiz." dedi.
Azerbaycan yarın cumhurbaşkanını seçecek

Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu Başkanı Mezahir Penahov, yarın yapılacak cumhurbaşkanı seçimine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

İlk kez Azerbaycan topraklarının tamamında bir seçim yapacaklarına işaret eden Penahov, yarının Azerbaycan halkı için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Penahov, Azerbaycan topraklarının bir kısmının 30 yıl işgal altında bulunduğunu, şimdi ise ülkenin toprak bütünlüğünün tam temin edildiğini belirterek, işgalden kurtarılan 26 bölgede sandık kurduklarını aktardı.

Ülkede 6,5 milyon seçmen bulduğunu, 6 bin 500'den fazla sandık kurulduğunu bildiren Penahov, "Başlıca konu, şeffaflığın temin edilmesidir. Seçimi yaklaşık 800'ü yabancı 90 binden fazla gözlemci izleyecek. Ayrıca 200'den fazla yabancı gazeteci seçimi takip edecek. 1000 sandıkta web kamera kuruldu. Tam şeffaf bir seçim hayata geçireceğiz." diye konuştu.

7 yıllık dönem için 7 aday yarışacak

Azerbaycan halkı, cumhurbaşkanı seçimi için yarın sandık başına gidecek.

Mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yeniden aday olduğu seçimde, 7 aday, 7 yıllık dönemde Azerbaycan'ı yönetmek için yarışacak.

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